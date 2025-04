Uwaga — wszystkie przecenione gry kupicie jeszcze taniej! W jaki sposób? Wystarczy skorzystać z poniższych ofert na doładowania do PS Store. Dzięki nim doładujecie swój cyfrowy portfel w znacznie niższej cenie:

Jak widać, skorzystanie z powyższych ofert szalenie się opłaca. W niektórych przypadkach możecie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.

Najlepsze promocje w PS Store – gry na PS4 i PS5 taniej

Do cyfrowego sklepu Sony powróciła oferta Big Games, Big Deals. Co to znaczy dla nas, graczy? Przede wszystkim mnóstwo gier (świetnych gier!) w nowych, niskich i atrakcyjnych cenach. Dzięki promocji możecie znacząco wzbogacić swoją bibliotekę gier na konsolach Sony. A jeżeli jakichś tytułów na PS4 i PS5 wam brakuje, to teraz jest idealna okazja do tego, aby nadrobić zaległości. Można to śmiało potraktować jako wiosenne porządki – pora odświeżyć swoją cyfrową półkę z grami!

Jakie tytuły możecie kupić w promocji? Poniżej lista najciekawszych gier, które teraz są dostępne taniej:

Wszystkie przecenione tytuły znajdziecie na stronie PS Store i z poziomu konsoli.

Zobacz też: W tym tygodniu Xbox Game Pass otrzyma hit. Ciekawa gra nadchodzi

Które gry zasilą waszą kolekcję na konsolach?

Źródło: PS Store