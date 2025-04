Blade Runner od Supermassive Games anulowany. Firma miała zwolnić pracowników

Jeżeli należycie do miłośników słynnego uniwersum Blade Runnera, mamy dla Was nieszczególnie pozytywną wiadomość. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom serwisu Insider Gaming, studio Supermassive Games – znane głównie z The Quarry oraz The Dark Pictures Anthology – miało anulować nieogłoszoną grę inspirowaną tym właśnie uniwersum, a także zwolnić część swoich pracowników.

Nieogłoszona gra Blade Runner anulowana. Supermassive Games miało zrezygnować z projektu i zwolnić pracowników

Blade Runner: Time To Live było „skoncentrowaną na postaciach, kinową, przygodową grą akcji”, w której wcielilibyśmy się w jedynego Blade Runnera w 2065 roku. Gra miała zawierać trwającą od 10 do 12 godzin kampanię fabularną dla jednego gracza. Ta, zgodnie z dokumentami przesłanymi do redakcji serwisu („pod warunkiem, że nie zostaną one upublicznione”), miała obejmować „fascynującą historię łączącą filozoficzne motywy Blade Runnera z kinetyczną rozgrywką przygodową”.

Preprodukcja rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku. Główny zespół składał się wówczas z deweloperów, którzy pracowali nad The Quarry. Etap ten miał zaś zakończyć się w marcu bieżącego roku. Pełną premierę planowano na 2027 rok. Gra miała zadebiutować na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także sprzęcie 10. generacji. Budżet gry miał natomiast wynosić około 45 milionów dolarów. Nie uwzględniono w nim jednak takich elementów jak produkcja oryginalnej muzyki, prawa do wizerunku, czy też lokalizacje.

Dlaczego gra została anulowana? Spekulacje sugerują, że wina znajduje się po stronie właściciela praw do marki, Alcon Entertainment. Insider Gaming miało otrzymać te informacje, ale nie opublikowano szczegółów.

Źródło: Insider Gaming