34 tanie gry na PS5/PS4 do 15 zł. Promocje w PS Store tuż przed Majówką

W PS Store wystartowała nowa wyprzedaż gier, na której znajdziecie ponad 4 tys. okazji. My sprawdziliśmy, jakie gry na PS5 i PS4 można kupić najtaniej podczas trwających promocji. Zabraliśmy się za przedział cenowy do 15 zł. Na naszej liście nie zabrakło wielkiego hitu w ulepszonej wersji za naprawdę małą kasę.

Sony odpaliło nową wyprzedaż gier w PlayStation Store i szczerze… bywały lepsze. Jednak jak zawsze staramy się ułatwić Wam zakupy, a wiemy też, że wielu graczy lubi mniejsze tytuły, zwłaszcza jak są po kilka złotych. To przecież niemal jak gry za darmo.

Zatem jakie najtańsze tytuły są warte uwagi? Wybraliśmy ponad 30 takich ofert w cenie do 15 zł. I co ciekawe, nie są to jedynie produkcje niezależne, lecz również kilka większych „byczków”, z ulepszoną edycją Mortal Shell na czele, kapitalną grą akcji SEUM czy bardzo dobrze ocenianym, lecz mało znanym horrorem Eyes: The Horror game. A takich niespodzianek jest dużo więcej!

Promocje w PS Store będą lepsze z tanimi doładowaniami PSN

Pamiętajcie również, żeby zrobić sobie dodatkowy rabat, korzystając z tanich doładowań portfela PSN. Tym sposobem będziemy mieć np. 50 zł do wydania na gry w PlayStation Store, płacąc za doładowanie środków 45 zł z groszami. Albo możesz mieć stówkę za nieco ponad 85 zł.

Tanie karty zasilające portfel w PS Store dostaniemy w promocji sklepu Instant Gaming. To sprawdzony dostawca, więc możecie robić zakupy bez żadnych obaw.

Tanie gry na PS5/PS4 do 15 zł. Co warto kupić na wyprzedaży w PS Store?

Kolejne promocje pod materiałem wideo

Rzuciliście już okiem na listę? Wszystkie promocje obowiązują do 8 maja 2025 roku, więc można coś taniego upolować w sam raz na nadchodzącą Majówkę. Na początku znajdziecie Planet Divers za 2 zł z groszami i jest to najtańsza obecnie gra, która posiada dobre oceny, która pozwoli Wam wbić szybką i łatwą Platynę. Zwróćcie też uwagę, że za kilka tytułów możecie zapłacić jeszcze mniej, jeśli posiadacie aktywną subskrypcję PS Plus.

Poniżej znajdziecie natomiast kilka gier, które szczególnie Wam polecamy. Na tych tytułach z pewnością się nie zawiedziecie, a i ceny są naprawdę okazjonalne.

Mortal Shell: Enhanced Edition

Mortal Shell: Enhanced Edition to wymagająca gra RPG akcji, która wystawia na próbę wytrzymałość i determinację gracza w mrocznym, zrujnowanym świecie. Wcielając się w enigmatycznego wojownika, przemierzasz opuszczone sanktuaria i walczysz z bezlitosnymi przeciwnikami, wykorzystując precyzję, instynkt oraz unikalny system „powłok” – ciał poległych wojowników, które możesz przejąć, zyskując ich umiejętności i styl walki.

Edycja Enhanced Edition oferuje ulepszoną grafikę i efekty wizualne na konsolach PS5. Mamy również wsparcie dla kontrolera DualSense (wibracje i efekty triggerów), a także szybsze czasy ładowania.​ Obecnie gra dostępna jest w promocji za 12,90 zł (zamiast 129 zł).

SEUM: Speedrunners from Hell

SEUM: Speedrunners from Hell to natomiast unikalna gra akcji z widokiem FPP i ciężkim metalem w tle. Tytuł łączy elementy gier takich jak Quake 3 i Super Meat Boy, zatem jest to nietypowa mieszanka. Gracz wciela się w Marty’ego, który po utracie ręki i kradzieży ulubionego piwa przez demony, wyrusza do piekła, by je odzyskać. Z nową, demoniczną kończyną, Marty zyskuje zdolność rzucania kul ognia, co przydaje się w pokonywaniu ponad 100 dynamicznych poziomów pełnych pułapek i przeszkód.

Gra kładzie nacisk na precyzję i szybkość, oferując tryb bullet-time oraz możliwość rywalizacji na globalnych tablicach wyników. Na każdym poziomie ukryte są puszki piwa, a ich odnalezienie odblokowuje dodatkowe wyzwania. Dostępna jest na PS4, a dzięki wstecznej kompatybilności działa również na PS5.​ Obecnie grę kupimy w promocji za 6,90 zł (zamiast 69 zł).

Eyes: The Horror game

Eyes: The Horror Game to pierwszoosobowa gra survival horror, w której gracze eksplorują nawiedzone lokacje, unikając przerażających potworów i zbierając worki z pieniędzmi. Gra oferuje unikalną mechanikę pozwalającą na chwilowe widzenie oczami przeciwnika, co pomaga w przewidywaniu jego ruchów i planowaniu ucieczki.​

Gracze przemierzają różnorodne środowiska, takie jak opuszczona posiadłość, nawiedzony szpital czy przeklęta szkoła, zmagając się z dynamicznie zmieniającymi się poziomami i różnymi trybami rozgrywki, w tym trybem nieskończonym, gdzie potwory stają się coraz silniejsze. Dodatkowo, gra zawiera specjalny tryb Halloween, oferujący nowe wyzwania i nagrody.​ Obecnie dostępna jest w promocyjnej cenie 9,00 zł (lub 6,75 zł z PlayStation Plus) – normalnie płacimy 22,50 zł.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris to dynamiczna gra akcji z elementami przygodowymi i logicznymi, będąca kontynuacją cenionej przez krytyków gry Lara Croft and the Guardian of Light. Akcja toczy się w starożytnym Egipcie, gdzie Lara Croft, wraz z rywalem Carterem Bellem oraz bogami Izydą i Horusem, staje do walki z bogiem Setem, by ocalić świat przed zagładą.

Gra oferuje tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, umożliwiając wspólne eksplorowanie świątyń, rozwiązywanie zagadek, unikanie pułapek i walkę z przeciwnikami. Każda postać dysponuje unikalnymi umiejętnościami, co wymaga współpracy i strategii. Obecnie gra jest dostępna w promocji za 13,35 zł (zamiast 89 zł).

Fury Unleashed

Fury Unleashed to dynamiczna gra akcji typu roguelike, osadzona w żywym świecie komiksu, stworzona przez polskie studio Awesome Games Studio. Gracze wcielają się w bohatera przemierzającego strony komiksu, gdzie tusz pełni rolę waluty, a poziomy składają się z ramek komiksowych.

Gra oferuje intensywną rozgrywkę, w której szybkie eliminowanie wrogów pozwala na uwolnienie „furii”, umożliwiającej przebijanie się przez przeciwników bez otrzymywania obrażeń. Dodatkowo, gracze mogą odkrywać tajne przejścia, zdobywać specjalne przedmioty i mierzyć się z elitarnymi wrogami. Obecnie gra jest dostępna w promocyjnej cenie 8,90 zł (zamiast 89,00 zł).

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon to natomiast gotycka gra RPG z elementami strategii turowej, która skupia się na psychologicznym obciążeniu bohaterów podczas niebezpiecznych wypraw. Gracze rekrutują i prowadzą drużynę niedoskonałych postaci przez mroczne lochy, gdzie oprócz walki z potworami muszą również zmagać się z głodem, chorobami, stresem i wszechobecnym mrokiem.

Gra oferuje unikalny system stresu, który wpływa na zachowanie postaci, czyniąc każdą decyzję kluczową dla przetrwania drużyny. Stylizowana grafika i klimatyczna oprawa dźwiękowa podkreślają ponury nastrój gry. Obecnie możemy kupić ten tytuł w promocyjnej cenie 14,85 zł (zamiast 99,00 zł).

Jak zatem mogliście się przekonać, aktualna wyprzedaż w PS Store to dobra okazja, by za niewielkie pieniądze wzbogacić swoją bibliotekę gier. Choć promocje może nie należą do najbardziej spektakularnych w historii, to w przedziale do 15 zł znajdziemy zaskakująco wiele ciekawych i dobrze ocenianych tytułów – zarówno niszowych perełek, jak i większych produkcji.

Pamiętajcie też, że korzystając z promocyjnych doładowań PSN, możecie dodatkowo obniżyć koszt zakupów. Dajcie zatem znać w komentarzach, co wpadło do Waszego koszyka!