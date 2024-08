Until Dawn Remake będzie nas słono kosztować. Wyciekła cena gry

Wiadomo, że to remake stworzony na nowym silniku, lecz jednak nowe Until Dawn nie imponuje aż tak, jak wiele innych gier. Cena nie pomaga.

Until Dawn już w październiku powróci oficjalnie za sprawą remake’u na Unreal Engine 5. Gra trafi na PC i PS5, choć wiele osób nie do końca rozumie zasadniczość wydawania nowej edycji. Wszak zmiany w oprawie są widoczne gołym okiem, ale też jakoś nie powodują opadu szczęki.

Until Dawn Remake – wyciekła cena gry

Już od zapowiedzi wiemy, że twórcom przyświeca jeden, główny cel – umożliwienie komfortowego grania w nowoczesnej oprawie wszystkim graczom na PlayStation 5 oraz PC, ale jednocześnie zachowanie niemal identycznej integralności rozgrywki. Nie oznacza to, że nic się nie zmieni. Wręcz przeciwnie – prócz oprawy możemy spodziewać się m.in. rozwiniętych wątków i nowych scen. Pod wieloma względami nadal będzie to jednak ta sama przygoda przepełniona grozą.

Czy więc sensowne jest proszenie graczy o sporo kasy? I mam na myśli naprawdę sporo, bo wedle najnowszych przecieków od znanego insidera billbil-kuna, Until Dawn Remake będziemy mogli kupić za aż 69,99 euro (około 300 złotych). Pamiętajcie, że remaster TLoU Part II kosztował sporo mniej, bo 49,99 euro na premierę.

Mówimy więc o pełnoprawnej cenie za nowo wydaną grę. Tylko tym razem chodzi o remake, w zasadzie oferujący te same doznania, co przed laty. Oryginalna gra mimo wszystko nadal wygląda nieźle, a na PS5 dostała aktualizację do 60 fpsów. Wydaje się, że głównym powodem tak wysokiej ceny jest wydanie gry na zupełnie nową platformę, czyli komputery. W tym wypadku mówimy w zasadzie o faktycznie nowej produkcji.

Choć plotki te pochodzą od sensownego źródła, Sony nadal nic nie potwierdziło. Nie ma więc na razie sensu wyrokować, lepiej poczekać na oficjalne potwierdzenie ceny.

