Remaster Until Dawn wygląda źle? Fani podzieleni

Na minionym wydarzeniu State of Play zaprezentowano wiele spośród nadchodzących gier. Nie zabrakło również miejsca dla Until Dawn. Odświeżona wersja gry na PS5 i PC budzi jednak sporo wątpliwości części graczy. Okazuje się, że niektórzy nie dostrzegają graficznych różnic względem pierwowzoru. Co więcej, dla niektórych grafika i modele postaci mają być nawet gorsze, niż przed laty. Która ze stron ma w tej sytuacji rację?