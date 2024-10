Until Dawn Remake radzi sobie gorzej, niż Concord. Niskie zainteresowanie grą

Concord może bezsprzecznie wywalczyć tytuł najgorszej gry tego roku. Ta przetrwała ledwie dwa tygodnie, po czym Sony zdecydowało się zakończyć jej żywot. A co powiecie na to, że Until Dawn Remake radzi sobie bodaj jeszcze gorzej? Przynajmniej wersja na PlayStation 5, która nie budzi zbyt dużego zainteresowania.

Słaby wynik Until Dawn Remake. Gorzej, niż z Concord

Jak donosi serwis Gaming Bolt, statystyki gry Until Dawn na PlayStation 5 pozostawiają wiele do życzenia. Mówi się, że gra zanotowała gorszy start, niż niesławny Concord. Chodzi oczywiście o liczbę graczy, która była zaskakująco niska. Takie dane znaleziono w serwisie TrueTrophies. Serwis gromadzący dane o graczach w PlayStation Network informuje, iż na premierę nowy remake zebrał 28% graczy mniej, niż miało to miejsce w przypadku zamkniętego już Concorda.

A jak prezentuje się tytuł na PC? Cóż, tu również nie ma mowy o dużych liczbach. Premierowy peak wynosi 2600 osób, a w momencie pisania tego tekstu na serwerach zameldowanych było ledwie 517 osób. To bardzo mało jak na tytuł takiego kalibru…

Zobacz też: Dragon Ball: Sparking! ZERO na Steam w promocji. Gry z serii do 400 zł taniej

Myślę, że pora spojrzeć prawdzie w oczy. Gra jeszcze przed premierą nie budziła dużego zainteresowania i jest to jeden z tych tytułów, o który… mało kto prosił. No bo tak na serio, marzyliście o remake’u Until Dawn? Może jeszcze ta wersja pecetowa jakoś by się obroniła, ale w tym wypadku odstrasza również cena. W Polsce za grę musimy zapłacić aż 299 złotych.

Źródło: gamingbolt.com