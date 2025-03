Cała gra Until Dawn na PS3 wyciekła. Nigdy niewydana wersja FPP

W serwisie YouTube możecie obejrzeć całą grę Until Dawn w nigdy niewydanej wersji na PS3 dedykowanej kontrolerom PlayStation Move.

Jednym z najbardziej ambitnych projektów dla kontrolera ruchowego Sony (który po latach, powiedzmy to sobie szczerze, nie przeszedł do historii jako żadna rewolucja) było Until Dawn od Supermassive Games. Jeszcze na długo zanim gra w ogóle powstawała jako projekt z myślą o PS4, istniała w zupełnie innej formie właśnie z potencjalnej podbicia sprzedaży PS Move.

Until Dawn z PS3 wyciekło w całości

Doczekaliśmy się nawet pierwszych zapowiedzi oraz pokazów. Niżej znajdziecie zwiastun gry dedykowany właśnie wersji na PlayStation 3. Niestety, przez kolejne lata o projekcie zrobiło się niebezpiecznie cicho, aż w końcu gra powróciła – tym razem jednak jako bardzo podobny, ale mimo wszystko zupełnie inny tytuł dla PS4.

Pierwotna wersja Until Dawn dość mocno różniła się od tego, co otrzymaliśmy finalnie. Gra przede wszystkim oferowała widok FPP. Gracze wcielaliby się w jednego z bohaterów, sterując m.in. jego rękoma trzymającymi latarkę. Tło fabularne pozostało podobne – nadal musielibyśmy przetrwać ataki psychopatycznego mordercy w ośnieżonej chatce i ratować swoich przyjaciół. Niektóre etapy zostały jednak mocno zmienione, inne wyrzucono kompletnie, a i same postacie przeszły sporą metamorfozę.

O tym wszystkim przekonacie się na filmie poniżej. W serwisie YouTube pojawiła się pełna wersja całej historii trwająca około 4 godzin. Film pokazuje niemalże ukończony projekt od początku do końca, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Jeśli jesteście fanami, to niepowtarzalna okazja przekonania się, jak inaczej mógł wyglądać ten uwielbiany horror. Tymczasem wszyscy czekamy na premierę filmu na jego podstawie.

Źródło: YouTube