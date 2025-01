Już niedługo miłośnicy gier z PlayStation będą mogli udać się do kin na kolejną adaptację produkcji z konsol Sony. Tym razem w sieci pojawił się trailer Until Dawn czyli horroru, bazującego na grze o tym samym tytule. Chociaż nazwa i charakter są podobne, to film ma zapewnić coś innego, niż sama gra.

Zobacz zwiastun Until Dawn – gra trafi na ekrany kin

O ile lata temu filmowe adaptacje gier wideo nie kojarzyły nam się najlepiej, to z czasem trend zaczął się zmieniać, a my otrzymaliśmy kilka wartych uwagi obrazów. Czy tak będzie z Until Dawn? Marka PlayStation jak widać postanowiła nieco skuteczniej zmonetyzować swoje tytuły, w tym wydany przed laty horror. Niedawno ukazała się jego odświeżona wersja na PC i PS5, a teraz zmierzamy ku premierze filmu.

Ten będzie tworem dość ciekawym, bo łączącym zarówno “dziedzictwo” samej gry, jak i dokładającym do historii co nieco od siebie. Twórcy zapowiadają, że nie będzie do idealne odwzorowanie fabuły i wydarzeń z gry. Tym razem do nawiedzonej chatki przybędzie nowa grupka znajomych, choć nie zabraknie kojarzonych przez graczy obrazków. Ba, w tej samej roli co w grze obsadzony zostanie dobrze znany Peter Stormare — zobaczymy go jako mrocznego doktora Hilla.

W pozostałych rolach m.in. Ella Rubin jako Clover Maia Mitchell jako Melanie czy Michael Cimino. W sieci pojawił się zwiastun filmu, dlatego pora rzucić na niego okiem:

Na szczęście na premierę nie musimy długo czekać. Film trafi do kin już 25 kwietnia 2025 roku. Za produkcję odpowiada Screen Gems, PlayStation Productions, Vertigo Entertainment, Coin Operated i Mangata. Czy obraz utrzyma ten sam poziom co gra wydana jeszcze na PlayStation 4? Na pewno cieszy fakt, że twórcy chcą niejako wytyczyć własną ścieżkę, a nie jeden do jednego odwzorować to, co mieli okazję przeżyć gracze.

Źródło: YouTube