Zwiastun, długi gameplay i data premiery Silent Hill 2 Remake. Polacy prezentują jakość nowej gry

Czy Polacy z Bloober Team zachwycą? No cóż, sam nie jestem tego pewien, ale z pewnością gra wygląda klimatycznie. Wspólne dzieło krakowskiego studia i Konami, czyli Silent Hill 2 Remake doczekało się daty premiery ze zwiastunem i długim pokazem rozgrywki.

Silent Hill 2 Remake – data premiery, zwiastun, gameplay

Wskrzeszenie legendarnego Silent Hill 2 doczekało się aż dwóch pokazów minionej nocy. Gra była obecna na State of Play 2024, czyli wydarzeniu PlayStation oraz na SH Transmission, specjalnym evencie Konami. Dzięki temu dostaliśmy naprawdę solidną dawkę materiałów, w tym m.in. gameplay oraz zwiastun gry. Oczywiście najważniejsza jest data premiery. Teraz wiemy, że Silent Hill 2 Remake trafi na PC i PS5 8 października 2024 roku.

Najpierw może warto obejrzeć nowy zwiastun produkcji, który pokazuje przede wszystkim delikatny, fabularny zarys oraz nową wersję znanej fanom postaci – Angelę. Na zwiastunie znajdziecie również potwierdzenie daty premiery oraz kilka innych smaczków.

Jeśli nadal Wam za mało, to co powiecie na długaśny pokaz rozgrywki? W sieci pojawił się już gameplay prezentujący potencjalny hicior Konami, który trwa ponad 13 minut. Zobaczymy tu eksplorację, akcję, fragmenty scenek przerywnikowych i rozwiązywanie łamigłówek. Wszystko to ubrane w naprawdę klimatyczne szaty oraz niezłą grafikę (choć animacja nadal pozostawia sporo do życzenia).

