Wygląda na to, że Until Dawn 2 jest pewnikiem. Aktorzy potwierdzają

Until Dawn 2 to najwyraźniej tylko kwestia zapowiedzi. Dwójka aktorów z oryginalnej gry niezależnie od siebie potwierdziła kontynuację.

Jaki byłby sens w tym, aby wydawać remake gry, która absolutnie tego nie potrzebuje (i zasadniczo nikogo takie odświeżenie nie interesuje) i jeszcze tworzyć na jej podstawie film? Szykując graczy i fanów na kontynuację, rzecz jasna!

Until Dawn 2 potwierdzone przez aktorów

O potencjalnej kontynuacji wielkiego hitu studia Supermassive Games mówi i spekuluje się już tak naprawdę od dawna. Były plotki, że “dwójka” to właśnie zupełnie nowa gra od studia Firesprite, należącego do Sony. Później jednak kolejne rewelacje zasugerowały, że deweloperzy tak naprawdę pracują nad wskrzeszeniem marki Siren. A co z Until Dawn 2?

No cóż – kwestia powstania gry może należeć obecnie do Ballistic Moon, czyli twórców remake’u. To akurat byłoby zdecydowanie bardziej logiczne, bo przecież mają już doświadczenie w pogłębianiu tego lore’u. Nowe pogłoski wzięły się jednak wprost od aktorów, którzy wcielili się w postacie w grze. Hayden Panettiere oraz Peter Stormare niezależnie od siebie zasadniczo potwierdzili, że sequel powstaje.

Hayden Panettiere seemingly teases Until Dawn 2 in a new bonus video.



Peter Stormare (Dr. Hill) also reposted this on his story.#UntilDawn pic.twitter.com/5iwdXw4lg4 — KAMI (@Okami13_) October 12, 2024

Hayden Panettiere, która w grze wciela się w postać Sam Giddings w trakcie wywiadu potencjalnie niewinnie wspomniała, że “idą naprzód z tą marką”. Jeśli dodać do tego tajemnicze zdjęcie Petera Stormare (Dr. Hill), na którym widać przerobiony wycinek z gazety z napisem “Sequel Until Dawn potwierdzony przez remake?”, mamy chyba całkiem konkretny obraz sytuacji.

Skoro ta dwójka aktorów zdaje sobie sprawę z tego, że kontynuacja powstaje, najpewniej powrócą oni do swoich ról. Warto pamiętać, że niedawno ukończono prace na planie filmu Until Dawn, o czym nie omieszkał na social mediach napisać jego reżyser.

Źródło: Eurogamer