Path of Exile 2 i wczesny dostęp na PS5. Jest trailer i wiemy, kiedy ruszy wczesny dostęp

Jednym z elementów ostatniej edycji State of Play 2024 był pokaz gry Path of Exile 2. Produkcja otrzymała trailer, który opublikowano już w sieci, a my poznaliśmy też datę premiery wersji wczesnego dostępu. Ta będzie dostępna na PlayStation 5 już niedługo. Zagramy jeszcze w tym roku. Jesteście zainteresowani?