Twórcy serii Twierdza wykupieni. Duży wydawca przejmuje kultową markę

Studio odpowiedzialne za kultowy cykl Twierdza trafił pod skrzydła nowego wydawcy. Devolver Digital zgarnia dla siebie kultową serię strategii.

Wspomniany wydawca przejął trzy studia: Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns) i właśnie Firefly Studios. Do tej pory twórcy Twierdzy wydawali swoje gry samodzielnie, ale teraz będą to robić pod szyldem Devolver.

Ci deweloperzy i nasz zespół patrzyli w przyszłość i widzieli, że będziemy pracować razem przez całą wieczność, więc z miłością ich przejęliśmy. Głównie po to, by mogli spędzać z nami więcej czasu. Gry i doświadczenia, które zaplanowały te cztery (doliczono przejęte rok temu Croteam – red. ) studia są niesamowite i każde z nich zachowało pełną autonomię twórczą, którą otrzymało w trakcie naszej współpracy. – czytamy w ogłoszeniu Devolver Digital

Ostatnia odsłona serii Twierdza przyjęła się na rynku dość ciepło. Otrzymała ode mnie pozytywną ocenę, choć nie obyła się bez wad. Nie wiemy, czy Firefly szykuje kolejną część swojej flagowej serii, czy może tworzy coś zupełnie nowego. Wiemy natomiast, że kolejny projekt z pewnością jest już w produkcji.

Samo Devolver zapewne szykuje się już kolejne zakupy. Niedawno wydawcę zainwestowało samo PlayStation, więc będzie on miał sporo środków na dalszy rozwój i nabywanie kolejnych deweloperów.