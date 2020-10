Studio odpowiedzialne za Serious Sam 4 zostało przejęte przez Devolver Digital. Na stronie wydawcy ukazało się sympatyczne ogłoszenie.

Premiera czwartej odsłony Serious Sam obyła się bez większego echa. Gra zebrała raczej mieszane oceny, choć najwięksi fani znaleźli w niej to, czego oczekiwali. Wiele osób narzeka na brak większych innowacji i optymalizację, ale sama rozgrywka ma być wystarczająco satysfakcjonująca, aby bawić.

Twórcy Serious Sam 4 wydawali do tej pory swoje gry pod szyldem Devolver Digital, jednak pozostawali niezależni. Warunki współpracy ulegną jednak zmianom.

Na stronie Devolver Digital pojawiło się dość zabawnie napisane ogłoszenie.

Odkąd Croteam i Devolver Digital współpracowali przy dziesiątkach produkcji, od pokręconej serii Serious Sam po nagradzane Talos Principle na PC, konsole, VR i platformy mobilne, Croteam i Devolver Digital randkują tak długo, że w końcu postanowili pójść o krok dalej i po prostu wziąć ślub. (…). Croteam oczywiście zachowa pełną wolność twórczą, a Devolver Digital będzie dalej zasypywać ich głupimi sugestiami, które Croteam będzie dalej ignorować – wolimy, żeby tak właśnie było. ~Devolver Digital

Innymi słowy, Devolver po prostu przejęło Croteam. Dwie firmy łączy bardzo bogata historia współpracy i nic dziwnego, że w końcu zdecydowały się na taki krok.

Croteam pracuje aktualnie nad The Talos Principle 2 i zupełnie nową marką. Nawiązanie szerszej kolaboracji z Devolver pozwoli deweloperom na nieco większe pole do manewru i kto wie, może w końcu Serious Sam doczeka się rebootu na miarę Dooma z 2016 roku?

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.