Twierdza powróciła i jest tak dobra, jak zawsze

Z reguły w okresie jesieni i zimy piszemy o dużych premierach growych. Był przecież Spider-Man 2, Alan Wake 2 czy niedługo też nowe Call of Duty. Czasami warto jednak zwrócić uwagę na interesujące tytuły z niekoniecznie pierwszych stron serwisów. Taką grą jest Twierdza: Edycja Ostateczna, czyli odświeżony klasyk. Właśnie wylądował na Steam i gracze są z niego bardzo zadowoleni!

Oryginalna Twierdza ukazała się w 2001 roku, a od niedawna gracze ogrywają jej poprawioną wersję. Na platformie opublikowano prawie 1000 recenzji, z czego ponad 80% to opinie pozytywne. Jedyne poważniejsze zarzuty dotyczą rozgrywki multiplayer, ale poza tym jest naprawdę dobrze. Gra ma poprawione tekstury, jest zoptymalizowana pod nowoczesne sprzęty i nie kosztuje wcale dużo.

Rozgrywka to nie tylko zabawa online, ale również tryb dla pojedynczego gracza. Jeżeli lubicie kampanie, to odświeżona odsłona serii zapewni wam dostęp do 14 ciekawych misji. Grę kupicie w promocji za jedyne 61,19 zł, co jest naprawdę fajną ofertą.

Zaskakuje (pozytywnie!) wynik liczby graczy w jednym momencie. Jak podał serwis SteamDB, w rozgrywce w szczytowym momencie było ponad 7000 osób. To wynik niezwykle dobry, skoro mowa o starej i tylko odświeżonej produkcji. Jak widać, twórcy dowieźli nie tylko pokłady nostalgii, ale i sporo jakości. Pora ruszać do zabawy.