Kultowa Twierdza: Krzyżowiec w nowej, ulepszonej edycji do sprawdzenia za darmo na Steam

Już 15 lipca bieżącego roku na rynku ukaże się najnowsza edycja legendarnej gry Twierdza: Krzyżowiec dla fanów taktycznych strategii. W naszym kraju to bez wątpienia jeden z tych tytułów, który należy zaliczyć do kultowych. Wielu z nas ogrywało go w dawnych latach, dzięki czemu zajmuje zaszczytne miejsce obok takiego Gothica, czy klasycznych “hirołsów trójki”.

Twierdza: Krzyżowiec – Edycja Ostateczna z datą premiery i demem na Steam

Po 23 latach od wydania oryginału, FireFly Studios przygotowało prawdziwą gratkę dla fanów. Powstaje bowiem Twierdza: Krzyżowiec Edycja Ostateczna, czyli ulepszone i usprawnione wydanie tej kultowej pozycji. Deweloperzy – pod bacznym okiem oryginalnych twórców – odświeżyli przede wszystkim aspekty audiowizualne i zadbali o sporo poprawek jakości. Od nowa stworzono SI, dorzucono kolejnych władców, kampanie i misje. Do tego całe multum jednostek, postaci, map (teraz większych!) i poprawek jakości.

Brzmi dobrze? No jasne – przecież to tytuł kultowy. W nowej wersji ma ponadto wspierać tryby multiplayer. Do tego tytuł otrzyma spolszczenie, co chyba było do przewidzenia. W każdym razie macie teraz świetną okazję, aby wypróbować te zmiany samemu. Produkcja dostała demo. Wystarczy udać się na Steam i pobrać pliki!

Wybierz się w podróż w czasie do epoki legendarnych krucjat o Ziemię Świętą w rozszerzonej, ostatecznej edycji ulubionej przez fanów gry Twierdza: Krzyżowiec! Weź udział w historycznych potyczkach na pustyni, na nowo stworzonych od podstaw, z innowacyjnymi elementami rozgrywki i ulepszoną grafiką, wiernie odtworzoną przy użyciu oryginalnych ilustracji, oraz oprawą dźwiękową opracowaną z udziałem tych samych aktorów głosowych, kompozytora i doświadczonych twórców oryginalnej gry. – opisują twórcy na stronie Steam

Jak już wspomniałem, zremasterowana Twierdza zadebiutuje na PC już 15 lipca 2025 roku.

Źródło: Steam