Bomby huk, blachy zgrzyt. Przeciek ujawnia datę powrotu Twisted Metal

Branżowy informator Tom Henderson opublikował tweeta, który wskazuje przybliżony termin realizacji nowego projektu związanego z marką Twisted Metal.

Jeśli jesteście fanami tej serii i podobnych, a plastikowe Destruction AllStars nie przypadło wam do gustu, to na pewno raduje was informacja, że Twisted Metal nie zostało zapomniane. Potwierdza to nowy post informatora Toma Hendersona na Twitterze.

We wpisie można znaleźć obrazek z kojarzonym z serią brzydkim klaunem i datę 2023. Przeciek dotyczy najprawdopodobniej zbliżonego terminu premiery serialu telewizyjnego inspirowanego klasycznym cyklem. O tym, że Sony wskrzesza markę w ten sposób, dowiedzieliśmy się w lutym. Na pewno jednak fani Twisted Metal bardziej ucieszyliby się, gdyby data z przecieku dotyczyła debiutu kolejnej gry albo remake’u którejś ze starych części. Cóż, tego także się na razie nie wyklucza. Czekamy na oficjalne dane.

Początki TM sięgają roku 1995. W poszczególnych odsłonach serii siadamy za kierownicą pojazdów o różnych możliwościach i toczymy mordercze walki z przeciwnikami na arenach i torach wyścigowych. Oczywiście uciekamy się przy tym do nieczystych zagrywek. Rozkosznej rozwałce fani cyklu oddawali się zarówno w pojedynkę, rywalizując z AI na wielu poziomach, jak i w trybie multiplayer.