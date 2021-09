Nowe Twisted Metal wydaje się być pewne. Wiarygodne źródła komentują

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Kolejne źródła wspominają, że nowe Twisted Metal faktycznie powstaje. Brutalna i mroczna marka może niedługo faktycznie powrócić.

Wcześniejsze doniesienia potwierdził teraz Jeff Grubb, a wcześniej zostały one zweryfikowane przez serwis VideoGamesChronicle. Aktualne wieści mówią, że gra faktycznie powstaje i jej premiera jest planowana na okolice debiutu serialu Twisted Metal. Co więcej, wieści te ponownie potwierdziło VGC. Dodatkowo serwis Gematsu twierdzi, że pokrywają się one z doniesieniami swoich źródeł.

Bardzo rzadko zdarza się, aby aż trzy wiarygodne źródła potwierdzały jedną plotkę. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce przy okazji przecieków remake’u Dead Space. Teraz już wiemy, że wspomniane doniesienia okazały się prawdziwe, bowiem samo EA potwierdziło, że projekt powstaje.

Możliwe, że podobnie będzie w przypadku serii szalonych wyścigów. Jeff Grubb wspomina, że Sony planuje wydawać gry związane ze swoimi markami w terminach pokrywających się z premierami filmów i seriali, które na nich bazują. Brzmi to bardzo sensownie.

Podchodźcie jednak do powyższych wieści z dystansem. To nadal plotki i choć są one wiarygodne, plany mogą ulec zmianie. Zobaczymy, czy Sony faktycznie szykuje powrót Twisted Metal.