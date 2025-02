Premiera Tomb Raider IV-VI Remastered. Nowy zwiastun

IV-VI Remastered to zestaw odświeżonych wersji czwartej, piątej oraz szóstej głównej części legendarnej serii gier, które oryginalnie zostały wydane w latach 1999-2003. Wczoraj, czyli w Walentynki, odbyła się jego premiera. Z tej okazji twórcy udostępnili nowy zwiastun; znajdziecie go oczywiście poniżej. Dokładnie rok temu na rynku pojawił się pakiet trzech wcześniejszych odsłon, czyli Tomb Raider I-III Remastered. Oczywiście, oba zestawy zostały wydane przez studio Aspyr Media.

Premiera Tomb Raider IV-VI Remastered. Nostalgiczny powrót do Lary Croft

Jak nietrudno się domyślić, na potrzeby odświeżenia deweloperzy skupili się przede wszystkim na oprawie graficznej. Tekstury podmieniono, zaś modele postaci odświeżono, a gracze mogą w dowolnym momencie podczas grania przełączać się pomiędzy oryginalną oraz zremasterowaną grafiką. Dostosowano także sterowanie, tak aby spełniało współczesne standardy.

Dla niewtajemniczonych: zestaw zawiera gry Tomb Raider: The Last Revolution (wydana w 1999 roku), Tomb Raider: Chronicles (wydana w 2000 roku) oraz Tomb Raider: The Angel of Darkness (wydana w 2003 roku).

W pierwszej z wymienionych produkcji znana wszystkim Lara Croft trafia do Egiptu, gdzie doprowadza do przebudzenia antycznego boga Seta. Bohaterka musi znaleźć zbroję Horusa, aby móc powstrzymać bóstwo przed sprowadzeniem totalnej zagłady na cały świat. W drugim tytule dowiadujemy się nieco więcej na temat przeszłości Lary. Ta nie powróciła bowiem z Egiptu i została przez to uznana za zmarłą. Jej przyjaciele spotykają się w rodzinnej rezydencji, aby powspominać związane z nią przygody. W The Angel of Darkness Lara Croft zostaje oskarżona przez morderstwo. Jej ofiarą miał być jej własny mentor, Werner von Croy. Bohaterka musi oczywiście dowieść, że tego nie zrobiła.

IV-VI Remastered może pochwalić się nieco mniejszą średnią na Metacritic niż poprzedni pakiet, aczkolwiek wciąż jest bardzo dobrze. Jak to często bywa, zestaw napotkał na swojej drodze kilka problemów, jednakże nie powstrzymały one graczy od wystawienia – na ten moment – ponad 220 ocen, z czego aż 92% to opinie pozytywne.

Źródło: YouTube