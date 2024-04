Tomb Raider porzuca “kolonialną przeszłość”. Drastyczne zmiany w formule marki

Oficjalny poradnik Tomb Raider Shadows of Truth rzuca nowe światło na to, co Crystal Dynamics zamierza zrobić z tą marką. Szykują się wielkie zmiany.

Niedawno na rynku ukazał się oficjalny poradnik RPG Tomb Raider Shadows of Truth. O ile książka dedykowana jest grze stołowej, o tyle za jej powstanie odpowiada Crystal Dynamics we współpracy z Evil hat Productions. Możemy więc zgadywać, że podejście twórców reprezentuje niejako nowe podejście do całej serii, w tym gier wideo.

Tomb Raider kończy z kolonializmem

Crystal Dynamics oficjalnie pracuje nad nową grą z uwielbianego cyklu, która ponownie stanowić ma reboot cyklu. Tym razem wcielimy się w starszą bohaterkę (w odniesieniu do ostatnich części). Co ciekawe, deweloperzy planują podobno opowiedzieć miłosną historię z dwiema kobietami w roli głównej, a także zaoferować “apokaliptyczny” wydźwięk scenariusza.

To wszystko brzmi ciekawie i, przede wszystkim, świeżo. Niedawna ukazana na rynku książka do stołowego RPG-a zawiera parę zasad, którymi kierowali się jej twórcy. Wygląda na to, że właściciele marki postanowili skończyć z reprezentowaniem historii poszkodowanej przez kolonializm. Ich zdaniem po części taką reprezentację mogliśmy widzieć w poprzednich grach z cyklu. Tym razem wydźwięk ma być znacznie mocniejszy.

“Raiding”, przedstawiony w oryginalnych grach i opowieściach Tomb Raider, polega na odwiedzaniu starożytnych grobowców i historycznych miejsc różnych cywilizacji oraz zdobywaniu artefaktów. Działa w oparciu o założenie “kto pierwszy, ten lepszy”, które daje najeźdźcom środki i motywację do roszczenia sobie prawa własności do artefaktów, niezależnie od tego, czy mają jakiekolwiek historyczne lub kulturowe roszczenia do skarbu. – czytamy we fragmencie podręcznika (za Tomb Raider Chronicles)

Twórcy zaznaczają, że nowsze gry z cyklu reprezentują niejako nowe podejście. Naprawiają błędy poprzedniczek, bo Lara Croft “przyznaje się do błędów popełnionych w przeszłości oraz stara się zrozumieć i okazywać szacunek kulturom i społecznościom, z którymi się styka”. W ten sposób ma “zreformować kulturę odkrywców i zwiększyć świadomość swoich pobratymców”.

Lara Croft z szacunkiem

Lara nie ozdabia już swojego płaszcza mitycznymi artefaktami – jako najeźdźca priorytetowo traktuje poszukiwanie prawdy. Duża część tej gry jest inspirowana jej człowieczeństwem, walką z heroizmem i wytrwałością. Wierzymy, że wszystkie trzy aspekty są ważnym elementem tworzenia gry, która celebruje historię i kulturę, jednocześnie uznając szacunek i pracę wymaganą do życia w świecie zranionym przez kolonializm – opisują twórcy

Autorzy podręcznika podkreślają, że ich głównym założeniem jest “tworzenie własnych historii o szacunku i wsparciu dla ludzi i kultur, z którymi spotykają się poszukiwacze”. Ponownie – dotyczy to przede wszystkim stołowego RPG-a. Wszystko ma jednak dość wyraźny wydźwięk, który sugeruje, że Crystal Dynamics inaczej podchodzi do całej marki. Wygląda na to, że Lara Croft nie będzie już ganiała za drogocennymi artefaktami. Teraz jej głównym zadaniem będzie pomoc w reprezentowaniu kultur, które napotyka na swojej drodze. To ciekawe podejście, dość odmienne od tego, do czego przyzwyczaiło nas kino czy gry przygodowe.

Źródło: Tomb Raider Chronicles