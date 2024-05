Amazon potwierdza serial Tomb Raider. Stworzy go ceniona twórczyni

Jeśli miałbym wybrać jakieś “top 10 najbardziej oczywistych newsów” w ostatnim czasie, potwierdzenie serialu od Amazona byłoby na samej górze listy. Wszak platforma od dawna grozi, że chce uczynić z cyklu gigantyczną markę na miarę Marvela.

Serial Tomb Raider oficjalnie

Tak więc po wielu przeciekach i oczekiwaniach, Amazon oficjalnie je urzeczywistnia. Korporacja potwierdza prace nad nowym serialem, który powinien zadowolić wszystkich graczy. No, w teorii, bo różnie może z tym być. Do tej pory Amazon pokazał jednak, że w ekranizacjach gier czuje się nieźle. W końcu Fallout spotkał się z gigantycznie ciepłym przyjęciem, a nadal trwają prace nad ekranizacją God of War.

Z wielkim IP, możliwości są nieograniczone. Bogactwo i głębia fikcji pozwala serii Tomb Raider od Prime Video i grze wideo od Amazon Games opowiadać odrębne historie o przygodach Lary Croft. Jesteśmy zaszczyceni, że Crystal Dynamics powierzyło Amazonowi tę kultową franczyzę i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas ta współpraca. – powiedział wiceprezes Amazon Games Christoph Hartmann

Oczywiście to taki korpo-bełkot, bo konkretów nie ma. Prócz jednego – w powstanie ekranizacji zaangażowana została Phoebe Waller-Bridge, która stoi za sukcesem niezwykle popularnego serialu Fleabag. Jest także aktorką, wystąpiła tam w głównej roli, a także partnerowała Harrisonowi Fordowi na planie najnowszego Indiana Jonesa.

Amazon na razie nabiera wody w usta i skupia się na produkcji. Wiemy, że serial będzie ekskluzywny dla platformy Prime Video (cóż za zaskoczenie!), a więcej informacji poznamy później. Podobnie jak z nową grą wideo, za której wydanie amerykańska korporacja odpowiada.

Źródło: PC Gamer