Nowy Tomb Raider z otwartym światem? Pomysł twórców budzi niepokój graczy

Pierwszy Tomb Raider ukazał się 28 lat temu i trzeba przyznać, że do tej pory produkcja trzymała wysoki poziom. Zdarzały się naturalnie lepsze i gorsze części, ale ostatnie odsłony Rise of the Tomb Raider czy Shadow of the Tomb Raider to bardzo dobre gry. Jaka będzie najnowsza część?

Trzeba zacząć od tego, że dwa lata temu Amazon Games przejęło twórców serii, czyli studio Crystal Dynamics. Pracę nad kolejną grą już zostały potwierdzone, ale od producenta nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Wiemy jedynie, że nowy Tomb Raider powstaje na Unreal Engine 5.

Lara Croft w otwartym świecie?

Nieco nowego światła na grę rzuca insider VScooper, który twierdzi, że ma dostęp do sprawdzonego źródła na temat nowego Tomb Raider. Według niego, gra ma mieć otwarty świat, czyli coś do czego nie są przyzwyczajeni fani. W kolejnej odsłonie z przygodami dzielnej archeolog, mamy mieć możliwość poruszania się po dużym terenie za pomocą motocykla, czy paralotni.

Z kolei akcja ma się dziać w Indiach w różnorodnych lokacjach, od dżungli, po zaśnieżone klify i pustynie. Brzmi to dość zaskakująco, bo zwykle twórcy przedstawiali spójny obraz danej części.

Pod wpisem VScoopera pojawiło się sporo negatywnych komentarzy graczy. Wielu z nich nie akceptuje takiej formy nowego Tomb Raidera. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źródło: Twitter