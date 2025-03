Niedawna premiera do zgarnięcia taniej na PS4 i PS5. Okazja tygodnia w PS Store

Jednym z najlepszych od dawna remasterów z pewnością zostały wszystkie kultowe odsłony Tomb Raider w postaci dwóch zestawów. Pierwszy to odświeżenie trzech pierwszych odsłon, a drugi stanowi unowocześnienie kolejnych trzech. W ramach Tomb Raider IV-VI Remastered możecie zagrać w kultowe, znane i lubiane (w większości) The Last Revelation, Chronicles oraz Angel of Darkness. Czemu „w większości”? No cóż – Angel of Darkness swego czasu uznane zostało za najgorszą część całej serii.

Mimo wszystko cieszące się statusem legendy gry warto ograć, szczególnie jeśli ominęła Was ta możliwość lata temu. Remastery może i nie prezentują kompletnie nowej jakości względem oryginałów, ale to zawsze sporo poprawek graficznych, dzięki czemu oprawa nie trąci myszką aż tak. Do tego dostosowanie do współczesnych maszyn, wraz z poprawioną płynnością i znacznie podbitą rozdzielczością.

W ramach najnowszej Okazji Tygodnia w PS Store możecie zgarnąć zestaw wszystkich trzech gier o 25% taniej. Szczerze mówiąc 100 złotych to naprawdę dobra cena, bo w zamian dostajemy nie tylko sporo zawartości, ale i możliwość powrotu do przeszłości albo przeżycia tego wszystkiego po raz pierwszy. A to, jak wiadomo, nie ma ceny.

Źródło: PS Store