The Sims 5 zostało anulowane? Niepokojące wieści w sieci

Na dobrą sprawę do tej pory nie wiemy, czy tajemniczy Project Rene oficjalnie potwierdzony przez EA jakiś czas temu to nadal The Sims 5, poboczna część czy może zupełnie inna gra. Dlatego też ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje w nowych plotkach, do których polecam podchodzić z rezerwą.

The Sims 5 anulowane?

W marcu bieżącego roku pojawiły się przecieki rzekomo przedstawiające mapę otwartego świata z The Sims 5 zwanego też Project Rene. Od razu zaznaczę, że nie wiemy, czy Maxis pracuje bądź pracowało nad kilkoma grami kojarzonymi z serią o simsach. EA nigdy wprost nie powiedziało, że Project Rene to pełnoprawna “piątka”, lecz zapowiadało grę jako kolejną generację dla kultowego cyklu. Co więcej, tytuł miałby się ukazać na każdym współcześnie możliwym sprzęcie – PC, konsolach i urządzeniach mobile. Być może pod tym względem była to więc gra nieco inna od oficjalnej następczyni “czwórki”.

Teraz w studiu Maxis doszło do sporych zwolnień. Od zespołu w styczniu bieżącego roku odszedł nawet Grant Rodiek, jedna z najważniejszych postaci dla serii. Mimo wszystko cały czas odbywały się playtesty, a niektórzy mogli nawet spiracić próbną wersję gry. Teraz, zgodnie z informacjami od jednego z byłych członków Maxis (jak donosi SimmerBerkay na Twitterze), The Sims 5 zostało anulowane.

Był pracownik miał od trzech lat pracować jako główny artysta postaci w Maxis. W jego dorobku miałaby się również znaleźć wersja PS5 piątej części, lecz projekt opisano jako “anulowany”. Nie wiemy, czy chodzi tylko i wyłącznie o konsolową wersję gry ani nawet, czy The Sims 5 w nowym przecieku to faktycznie Project Rene.

Redakcji Game Rant udało się ustalić, że pracownikiem zwolnionym z Maxis jest Thomas Sincich. Na jego stronie na LinkedIn widnieje informacja, jakoby gra powstawała na Unreal Engine 5. Wcześniej potwierdzono, że z tego samego silnika miało korzystać Project Rene.

Na razie nic niestety nie zostało potwierdzone ani zaprzeczone, więc radzę podchodzić do nowych informacji z dystansu. Być może chodzi jedynie o wersję konsolową gry (na PS5?) albo Sims 5 jest innym projektem niż Project Rene. Faktem jest, iż spora część zespołu z Maxis przeszła ostatnio do wspierania The Sims 4, co akurat nie jest zbyt dobrą wiadomością. Niedawno oficjalnie anulowano również nieźle zapowiadającego się konkurenta kultowej serii.

