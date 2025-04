Tego FPS-a AAA o budżecie 125 mln dolarów możecie kupić za 280 zł albo za 8 zł w mega promocji

Immortals of Aveum to gigantyczna wpadka EA, głównie przez rzekomo gigantyczny budżet. Teraz tytuł ten w specjalnej promocji kupicie o wiele taniej, a warto pamiętać, że w żadnym razie nie jest to zła gra.

Sam przy Immortals of Aveum bawiłem się świetnie i te kilkanaście godzin przygody w stylu Call of Duty ale z magami (tak, to dynamiczny FPS właśnie z magią w roli głównej) raczej Was nie rozczarują. Warunek jest jeden – lepiej nie przepłacać. Gdybym kupił ten tytuł za docelowe 280 zł w dniu premiery, żałowałbym zakupu chyba najbardziej spośród wszystkich innych gamingowych zakupów w moim życiu. Dlatego polecam zainteresować się tą wybitną promocją.

Immortals of Aveum w mega promocji

Pisałem, że to wpadka, ale czego można byłoby się spodziewać po nowej marce tylko dla pojedynczego gracza? Kuszącej, co prawda, ciekawym pomysłem, ale mimo wszystko względnie niszowym. Niewiele graczy ufa nowym IP, szczególnie jeśli te oferują rozgrywkę tylko singleplayer, pochodzą od EA, a do tego nie są szczególnie reklamowane. Wpadka wpadką, dla wydawcy i studia to wręcz katastrofa, bo produkcja tytułu rzekomo kosztowała nawet 125 mln dolarów.

Tak „nadmuchany” budżet może i widać w oprawie czy skali projektu, choć nadal mówimy o FPS-ie z jedną drogą do obrania. Jeśli jednak nie przeszkadza Wam korytarzowy shooter, zdecydowanie warto zagrać. Immortals of Aveum kupicie teraz w mega niskiej cenie, czyli zapłacicie jedyne 8,09 zł za kod aktywacyjny EA Play. Docelowo na tej samej platformie gra w wersji PC kosztuje… ekhem, ekhem, 279,90 zł. Przepraszam, zakrztusiłem się.

Dostępna jest też edycja Deluxe, która sensu nie ma, bo kosztuje ponad 230 zł i dodaje w zasadzie pakiet bonusów do samej przygody, które ją ułatwiają. Nie jest to jednak potrzebne, bo nie mówimy przecież o szczególnie wymagającym projekcie. Zresztą, podobnie jak przy okazji Wild Hearts, EA może i kilka finansowych wtop ma, ale za to na promocji zdecydowanie warto się nimi zainteresować.

