Tylko dla posiadaczy Xbox Game Pass. Pakiet o wartości ponad 8500 zł za darmo

Specjalny limitowany pakiet do EA Sports NHL 25 o wartości ponad 8500 zł możecie odebrać za darmo dzięki Xbox Game Pass! Oto jak to zrobić!

Zanim jednak tak okazały prezent będzie można odebrać, trzeba zainteresować się samą subskrypcją. Oczywiście, o ile jej jeszcze nie posiadamy. W takim razie najtaniej wyjdzie nam zakup doładowań z Instant-Gaming. Pamiętajcie jednak, że aby cieszyć się z dodatkowych korzyści XGP, należy posiadać abonament w wersji Ultimate.

Xbox Game Pass i bardzo drogi pakiet do NHL za darmo

Fani hokeja mają powód do radości! EA Sports NHL 25 oferuje darmowy pakiet superdoładowania dla posiadaczy Xbox Game Pass Ultimate. To świetna okazja, by wzbogacić swoje doświadczenia w grze bez dodatkowych kosztów.​ Pakiet zawiera różnorodne dodatki, które mogą ułatwić rozgrywkę i dodać jej świeżości. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że cały zestaw osobno kosztuje 1999,99€, czyli ponad 8500 zł. No cóż – oferta nie do odrzucenia, prawda?

Ta nagroda zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby przygotować się na lód, w tym pakiet HUT i dwa 2-godzinne karnety bojowe z podwójnymi PD do World of Chel. Zdobądź je oba, wchodząc do Ultimate Team i World of Chel, oferta kończy się 9 maja. Ponadto EA Play oferuje więcej nagród dla członków, takich jak monety World of Chel i modyfikatory PD do przepustki bojowej, a także inne wspaniałe korzyści dla graczy, dzięki którym NHL 25 i inne ulubione gry będą jeszcze bardziej satysfakcjonujące. – informuje EA Games

Wchodzicie pod powyższy link lub w sekcję „Korzyści” w Xbox Game Pass (aplikacja na PC lub smartfonach), po czym wybieracie ten pakiet do NHL. W zamian otrzymacie kod, który musicie zrealizować na swoim profilu w Microsoft Store. Możecie go też podarować komuś innego, jeśli akurat nie jest Wam potrzebny. Kod można odebrać do 9 maja 2025 roku.

Źródło: Xbox