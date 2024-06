Nie będzie konkurenta The Sims. Life by You zostało skasowane

Paradox Interactive po dostrzeżeniu problemów z Life by You zdecydowało się anulować rozwój gry. Znaczy, że Simsy nadal wygrywają.

Akurat na zapowiedź Life by You cieszyłem się dość mocno, bo gra faktycznie zapowiadała się jako najbardziej sensowny konkurent simsów, czyli serii, która w zasadzie nigdy nie miała poważniejszej konkurencji. No ale niestety nic z tego nie będzie.

Life by You to jednak Death by You

Twórcy nadchodzącego (niedoszłego) “pogromcy” simsów obiecywali sporo, a pokazy w sieci zapowiadały może i niekoniecznie doskonałą, ale i tak intrygującą przygodę. Do tego na czele zespołu Paradox Tectonic stał współtwórca The Sims 2, Rod Humble. To wszystko wskazywało na to, że warto po prostu czekać. Ale teraz to już nieważne, bo wydawca anulował dalszy rozwój gry.

Life by You nigdy więc nie powstanie, a wszystko przez wyraźne problemy z developmentem. Zastępca dyrektora generalnego firmy Mattias Lilja na forach firmy jednoznacznie ogłosił dość zaskakującą decyzję.

Niestety, zdecydowaliśmy się anulować wydanie naszej długo oczekiwanej gry Life by You. Podjęcie tej decyzji było niezwykle trudne i stanowi wyraźną porażkę ze strony Paradox, jeśli chodzi o spełnienie oczekiwań zarówno naszych, jak i społeczności. – czytamy na stronie

W zasadzie wieści te niekoniecznie mogą wydawać się aż tak nagłe, skoro do tej pory gra zaliczyła trzykrotną obsuwę. Ostatnim razem przesunięto jej debiut we wczesnym dostępie z 4 czerwca na nieokreślony bliżej termin w przyszłości. To z kolei rodziło wiele pytań o potencjalny stan produkcji, skoro ewidentnie deweloperzy mieli problemy w trakcie prac. Zdaniem Lilja droga do wydania była “zbyt długa i niepewna”.

Z kolei CEO Paradox Fredik Wester tłumaczy, iż obecna wersja gry była “zbyt odległa” od tego, czego oczekiwał wydawca. Twórcy podobno dostawali szanse na zaprezentowanie poprawek, ale to się nie udało. Nie wiemy, jaki los czeka Paradox Tectonic. Wiemy za to, że w przygotowaniu jest jeszcze przepiękne InZoi, ciekawie zapowiadające się Paralives i oczywiście The Sims 5 w postaci Project Rene.