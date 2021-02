Nowa produkcja HBO nabiera kształtów. Serial The Last of Us ma już wybranych aktorów, którzy zagrają Joela i Ellie w widowisku. Co sądzicie o decyzji twórców?

Wszyscy fani uniwersum TLOU, z wytęsknieniem wyczekiwali kolejnych informacji dotyczących zapowiadanego serialu. Najważniejsze pytanie odnosiło się do tego, kto zostanie obsadzony w roli Joela i Ellie. W nocy internet obiegła plotka, że Mahershala Ali wcieli się w Joela. Informacja ta spotkała się bardzo negatywną reakcją ze strony graczy. Sony chcąc uniknąć kontrowersji, podało oficjalne informacje związane z tym kogo zobaczymy w filmie.

Kto wcieli się w głównych bohaterów serialu The Last of Us?

Joela zagra Pedro Pascal, aktora możecie znać z takich produkcji jak: Narcos, Bez litości 2, The Mandalorian czy Wielki Mur. Aktora liczącego 45 lat, swego czasu nominowały następujące organizacje: Amerykańska Gildię Aktorów Filmowych oraz Critics Choice Super Awards. Nominacje otrzymał w kategoriach:

Najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym za serial Gra o tron

Najlepszy aktor w serialu science-fiction / fantasy za serial The Mandalorian.

W roli Ellie wystąpi z kolei licząca 17 lat Bella Ramsey. Angielska aktorka wcieliła się w Lyanny Mormont, w serialu Gra o tron. Młoda lady Wyspy Niedźwiedzia, to bardzo interesująco wykreowana postać, która wielu fanom serialu przypadła do gustu.

Niestety nadal nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi, odnośnie dokładnej daty premiery. Wiemy natomiast, że widowisko wyreżyseruje Rosjanin Kantemir Bałagow, godnym uwagi jest fakt, że zastąpi on Johana Rencka, który pracował przy serialu Czarnobyl. Nagrodzono go za dramat Wysoka Dziewczyna i Bliskość. W swojej twórczości Bałagow często podejmuje wątki osamotnionych i straumatyzowanych bohaterów.

Co zaś się tyczy fabuły, to nadal nie poznaliśmy konkretów. Pogłoski sugerują, że historia ma bazować na wydarzeniach wydanej w 2013 roku gry, prawdopodobne jednak doczekamy się pewnych zmian. Nie zawsze scenariusz z gry komputerowej, da się przenieść 1:1 na ekrany telewizorów. Wiemy, że cegiełkę przy tworzeniu produkcji dołoży Neil Druckmann. Reżyser i scenarzysta produkcji The Last of Us: Part II został zaangażowany w pracę nad powstającym serialem. Zastanawiające czy za jego sprawą doczekamy się kontrowersji, zbliżonych do tych z drugiej części gry (zainteresowanych odsyłam do naszej recenzji).

Jakie są Wasze oczekiwania względem widowiska? Uważacie, że obsadzenie w głównych rolach: Ramsey i Pascala, to dobry pomył?

