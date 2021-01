Serial The Last of Us. Nowy reżyser zajmie się projektem

Nowy reżyser będzie realizował głośno zapowiadany serial The Last of Us.

Widowisko wyreżyseruje Rosjanin Kantemir Bałagow, zastąpi on Johana Rencka, który pracował przy serialu Czarnobyl. Kim jest osoba, która stanie za kamerą? Mężczyzna liczący 29 lat, w swojej twórczości podejmuje wątki osamotnionych i straumatyzowanych bohaterów. Został nagrodzony za ambitny dramat Wysoka Dziewczyna i Bliskość.

Przypominamy, że Johan Renck zrezygnował z funkcji reżysera serialu The Last of Us ze względu na nadmiar obowiązków. Szwed miał współtworzyć odcinek pilotażowy, ale w zaistniałej sytuacji zadaniem tym zajmie się Kantemir Bałagow.

O fabule widowiska nadal nie wiemy zbyt wiele. Pogłoski wskazują, że ma ona bazować na wydarzeniach wydanej w 2013 roku gry. Pierwszy sezon serialu został zamówiony przez stację HBO, projekt ma współtworzyć Neil Druckmann, reżyser i scenarzysta produkcji The Last of Us: Part II. Showrunnerem będzie zaś Craig Mazin. Dokładna data premiery serialu nie została nadal ustalona.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.