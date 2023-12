Serial The Last of Us 2. sezon nadejdzie w 2024? Z tymi informacjami przetrwamy do premiery

Kiedy premiera The Last of Us 2. sezon? Zebraliśmy wszystkie najnowsze informacje o serialu, aktorach, pomysłach na fabułę i korelacji z grą The Last of Us II.

Dlaczego tak trudno zrobić dobry film lub serial na podstawie gry? Odpowiedź na to pytanie odkryłem w trakcie oglądania pierwszego sezonu serialu The Last of Us. Dobór aktorów do głównych ról nie był może idealny, ale produkcja obroniła się właściwym przełożeniem gry na filmową kliszę. Scenarzyści, czyli Neil Druckmann oraz Craig Mazin, nie silili się na stworzenie telewizyjnej kopii, której podstawą byłaby akcja, zabijanie i ciągłe napięcie. Wzięli materiał źródłowy i wyciągnęli z niego to, co najważniejsze – historię o przetrwaniu, postępującej relacji między Ellie i Joelem, zacieśniających się więziach, zgliszczach świata i poszukiwaniu pośród ruin iskierki nadziei. Ten pomysł wypalił i jako fan uniwersum, wręcz nie mogę się doczekać kontynuacji.

Może w podobnych nastrojach odbieracie serial The Last of Us i chcielibyście wiedzieć jak najwięcej o 2. sezonie. Ułatwię Wam trochę zadanie i przy okazji życie. W tym miejscu dowiecie się wszystkiego o potencjalnej dacie premiery, obsadzie aktorów, a także wizji twórców na dalszy proces produkcji.

The Last of Us 2. sezon – kiedy premiera?

Domyślam się, że każdy fan chciałby wiedzieć, jak długo zajmie stworzenie 2. sezonu The Last of Us i znać z góry termin premiery. Natenczas nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony Sony, Naughty Dog bądź stacji HBO Max, gdzie emitowany jest serial. Choć jedną rzecz przedstawiciele platformy streamingowej zdążyli już zdradzić i nie jest to coś ku pokrzepieniu serc. Aktorzy nie mieli okazji spotkać się jeszcze na planie 2. sezonu, bo zdjęcia rozpoczną się dopiero 20 lutego 2024 roku.

Dlaczego tak późno biorą się za robotę, skoro ostatni odcinek serialu udostępniono w marcu tego roku? Duży wpływ na opóźnienia miał strajk scenarzystów i aktorów z Hollywood, który trwał ponad 7 miesięcy. Również Pedro Pascal (wcielający się w Joela) był sprawcą tej sytuacji, bowiem jego sława z serialu przełożyła się na nowe oferty pracy – m.in. otrzymał angaż w kontynuacji Gladiatora, do którego wciąż są nagrywane sceny.

Więc, ile przyjdzie nam czekać na 2. sezon TLOU? Twórcy milczą, ale Bella Ramsey, czyli serialowa Ellie, mówi całkiem sporo. W jednym z odcinków programu The Jonathan Ross Show zasygnalizowała, że premiera może nastąpić pod koniec 2024 roku lub na początku 2025.

To zajmie trochę czasu. Myślę, że zdjęcia zaczniemy prawdopodobnie pod koniec tego roku i na początku następnego. […] „Więc [premiera] odbędzie się prawdopodobnie na koniec 2024 r., na początku 2025 r.” Powiedziała Bella Ramsey w trakcie programu The Jonathan Ross Show

Aczkolwiek radziłbym podchodzić do tezy młodej aktorki z dużą ostrożnością. Przypomnę, że 1. sezon powstawał prawie 3 lata, tyle minęło od momentu otrzymania zielonego światła od stacji HBO.

Kto zagra Abby w serialu The Last of Us?

Skoro zdjęcia startują w lutym, to showrunnerzy na pewno skompletowali już obsadę do kontynuacji, prawda? Nawet jeśli tak jest, to strzegą tej informacji jak własnego życia. HBO też nie puszcza pary z ust, choć akurat oni mogliby coś już powiedzieć, bo angaż Pedra i Belli ogłosili 2 lata przed premierą pierwszych odcinków. Tylko właściwie, czy jest w tej historii, ktoś równie ważny, jak Ellie i Joel? Otóż tak, bo znaczną część historii The Last of Us II wypełnia Abby Anderson.

Nie ulega wątpliwości, że 3 miesiące przed rozpoczęciem nagrań, postać Abby musi być już zaklepana przez jakąś aktorkę. Wiąże się z tym konieczność zarezerwowania terminu, aby prace w jednej produkcji nie kolidowały jej z innymi projektami. Na podstawie dostępności aktorów określa się też start zdjęć. Więc „oni” już wiedzą, a oglądacze nic a nic? No nie tak całkiem, bo okruszki prowadzące do prawdy pozostawili w mediach społecznościowych Mazin i Druckmann. To ten drugi udostępnił post z grafiką, która sugeruje pojawienie się Abby w 2. sezonie. A żeby było jeszcze ciekawiej, obaj, niemal w tej samej chwili, zaczęli śledzić profil Shannon Berry (znana z serialu The Wild) na Instagramie. Dziwnym zbiegiem okoliczności, Shannon bardzo przypomina bohaterkę z gry, zarówno z twarzy jak i aparycji ciała.

Jeśli nie ona, to kto? Jest jeszcze jeden trop prowadzący do innej niewiasty z Hollywood. Insider Jeff Sneider podzielił się ze światem swoim wielkim odkryciem, jakoby to Kaitlyn Dever negocjowała umowę na odegranie Abby. 26-letnia aktorka (ze zdjęcia poniżej) była wcześniej łączona z rolą Ellie i może tym razem twórcy uznali, że pasuje na umięśnioną, mściwą bestię. Jej mocną stroną jest o wiele większe doświadczenie zawodowe. Grywała w takich produkcjach jak Nikt cię nie ocali, Niewiarygodne, Szkoła melanżu, Bilet do raju.

Jakie inne postacie pojawią się w 2. sezonie?

Jeśli graliście w The Last of Us II, to musieli Wam pozostać w głowie inni bohaterowie, bądź co bądź większość z nich charakteryzowała się wyrazistym wyglądem i zachowaniem – o takich trudno zapomnieć, tym bardziej, że wydarzenia z gry opowiadano z pomocą filmowych cutscenek. Kto więc mógłby wskoczyć do nowych odcinków? Od strony wątku Abby raczej na bank pojawi się Manny Alvarez (jej współlokator ze stadionu), Owen Moore (dorastała obok niego i wdała się z nim w romans), a jak Owen to i Mel, która szpanowała ciążą. Ważną personą może też być szef grupy Wilków, Isaac Dixon.

Natomiast z perspektywy historii Ellie, oczywistym wyborem jest zaprezentowanie Jessiego i przede wszystkim Diny. Bliskie relacje Diny i Ellie stanowiły w końcu o rysie psychologicznym głównej bohaterki i wielu dramatycznych wydarzeniach. Tak się też składa, że twórcy prawdopodobnie zademonstrowali już w 1. sezonie serialu, kto wcieli się w poboczną protagonistkę. W jednym z odcinków, bodajże 6., Ellie wraz z Joelem zajadali się w stołówce w Jackson, i przez moment mogliśmy zobaczyć na ekranie dziewczynę wpatrującą się w Ellie. Miała jakiś taki znajomy typ urody, pasujący do oryginalnej Diny. Temat rozważań fanów podjął również showrunner serialu, Craig Mazin, ale niestety nie pomógł rozwiązać zagadki.

To niejednoznaczne. Ktoś patrzy na Ellie… Zastanawiam się, kto to może być, a może nie – dowiemy się pewnego dnia. Powiedział Craig Mazin

Czy to naprawdę ona? Możemy tylko spekulować, ale w razie co, wciela się w nią kanadyjska aktorka Paolina van Kleef (serial Nocny Agent – rola Charlotte Harper).

The Last of Us 2. sezon opowie historię z gry?

Osobiście polubiłem styl serialu The Last of Us, że nie jest typową kopią scenariusza z gry. Odtwarza niektóre ikoniczne sceny, a nawet upamiętnia pierwotne dialogi i wplata w fabułę znane atrybuty (np. książkę z sucharami, gazetę z gołymi chłopami). Jednocześnie rozwija wątki, skupia się na postaciach z drugiego planu, dzięki czemu weterani serii otrzymują coś zupełnie nowego do przefiltrowania. Czy ta myśl reżyserska utrzyma się przez cały drugi sezon?

Craig Mazin odsłonił nieco karty i dał nam znać, w jakim kierunku zmierza serial. 2. sezon może być trochę inaczej nakręcony, jeszcze bardziej odwoływać się do wydarzeń z The Last of Us II, bo jak zapowiedział Mazin, chcą stworzyć bezpośrednią adaptację drugiej części gry. To by znaczyło większą troskę o detale w scenariuszu, przygotowanie podobnej scenografii i prezentację wszystkich znanych postaci. Jego słowa znajdują ujście w bardzo istotnym elemencie, jakim jest zgodność linii czasu. TLOU II rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z „jedynki” i podobną przerwę twórcy zamierzają zastosować w nadchodzącym sezonie serialu.

„Bardzo ostrożnie podchodzimy do tego, jak mówimy o części drugiej, ale akcja The Last of Us Part 2 rozgrywa się wiele lat po historii z oryginalnej gry. Mamy na uwadze bezpośrednią adaptację części drugiej”. Powiedział Craig Mazin

W związku z powyższym twórcy nie zmieszczą całej historii drugiej części gry w jednym sezonie, więc będzie inaczej niż jak to miało miejsce przy okazji pierwszego sezonu. A to prowadzi nas do konkretnej konkluzji – nowe odcinki na pewno zaczną się od scen rozgrywających się w Jackson, gdy Ellie od kilku lat zna Dinę i innych mieszkańców miasta. Raczej zobaczymy kłótnię Joela i Ellie, pamiętną aferkę na parkiecie, patrol, podczas którego Ellie i Joel natrafiają na purchlaka. Natomiast nie wiadomo, gdzie historia zostanie przerwana, aż do ukazania się 3. sezonu. Czyżby na finał 2. sezonu szykowana była scena, która wywołała kontrowersje wśród fanów i szczery płacz? Przekonamy się o tym najwcześniej pod koniec 2024 roku.