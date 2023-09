Prace nad The Last of Us Part III nabierają tempa? Aktorka Diny pracuje nad „ściśle tajną grą”

Shannon Woodward drażni fanów czekających na The Last of Us Part III. Obecnie pracuje nad „ściśle tajną grą wideo” i niedawno rozpoczęła sesje motion-capture.

Naughty Dog i Neil Druckmann wielokrotnie mówili o swojej nowej grze, ale my tak naprawdę nie wiemy nic. Z przecieków (w tym tych fabularnych) dowiedzieliśmy się, że studio faktycznie ma pracować nad kolejną częścią uwielbianej serii The Last of Us. Czas jednak pokaże, czy faktycznie tak jest.

Oliwy do ognia dolewa jednak niedawny wpis Shannon Woodward, aktorki, która użyczała swoich ruchów i głosu postaci Diny z Part II. Wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie z sesji motion-capture ze wskazaniem, że pracuje nad czymś „ściśle tajnym” i mówimy o grze wideo.

We wpisie wymowne są także trzy uradowane emotki, jakby bezpośrednio mające sprowokować fanów serii. Oczywiście to wszystko jest wyłącznie domysłami, bo nigdy nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia, że The Last of Us Part III naprawdę powstaje. Nie powiem, byłoby miło.

Na zdjęciu Woodward widoczna jest z Ronanem Farrowem, dziennikarzem i aktorem. Gracze oczywiście węszą i twierdzą, że obserwuje on na Instagramie Neila Druckmanna, ale tak szczerze – ja też to robię, a nie jestem zaangażowany w prace nad TLoU Part III. Także nie bierzcie tego do siebie, ale wątpię, aby to cokolwiek miało udowodnić. Nie wiemy, nad jakimi projektami obecnie Farrow pracuje.