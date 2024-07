Tylko posiadacze PS Plus dostali DLC do nowej gry AAA za darmo

Choć The First Descendant zadebiutowało dzisiaj na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox, tylko osoby grające na PS5 i PS4 mogą cieszyć się z dodatkowej zawartości. Pod warunkiem, że mają wykupiony PS Plus.

Informowaliśmy dzisiaj o otwarciu serwerów nowej gry za darmo The First Descendant. To przepięknie wyglądająca strzelanka opracowana na Unreal Engine 5. Możemy w nią zagrać samemu, albo w kooperacji do 4 osób jednocześnie. Ale nie tylko ze względu na grafikę warto się nią zainteresować. Przy okazji wymagań i wielkości plików dla każdej z platform, pisaliśmy również o ocenach gry.

Tytuł chwycił i możliwe, że właśnie otrzymaliśmy nowy bezpłatny hit. Sony tymczasem oferuje subskrybentom PS Plus dodatek do The First Descendant. Jest on ekskluzywny i zdobędziemy go jedynie w ramach abonamentu. Warto tutaj wspomnieć, że do samego grania w strzelankę, Plusik nie jest potrzebny.

PS Plus – pobierz za darmo DLC do nowej gry

Zatem jeśli posiadacie choćby najniższy próg usługi, czyli Essential, możecie wskakiwać do PlayStation Store i odbierać The First Descendant: PlayStation Plus Play Pack. Na szczęście dla reszty graczy, pakiet nie oferuje żadnych przedmiotów, które mogłyby wpłynąć na siłę ognia czy moc postaci w grze. Dostajemy jednak bardzo bogaty w przedmioty kosmetyczne dodatek, zawierający sześć elementów:

1 skórka broni (Stanowczość),

3 farby (matowy galaretkowy niebieski, metaliczny matowy brzoskwiniowy puch, lśniący delfini szary),

1 spray (Trio),

1 akcesorium na plecy (różowy statek transportowy).

Na poniższej grafice możecie zobaczyć, jak wygląda zawartość rozdawanego DLC.

Tylko posiadacze PS Plus otrzymali za darmo dodatek do The First Descendant.

The First Descendant to bezpłatna strzelanka na PC, PS5, PS4, Xbox Series i Xbox One, w której gracze wcielają się w Potomków zmagających się z Vulgusami – najeźdźcami z kosmosu. Gra miała swoją premierę 2 lipca 2024 roku, spotykając się z bardzo gorącym przyjęciem wśród posiadaczy komputerów oraz konsol. Zerknijcie na zwiastun, a jeśli jeszcze nie pobraliście gry, linki dla każdej z platform znajdziecie w naszej poprzedniej wiadomości.

Źródło: PS Store