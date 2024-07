The First Descendant – gra za darmo już dostępna! Potrzebny PS Plus? Jakie wymagania PC?

Dzisiaj otworzyły się serwery The First Descendant. Nowa gra za darmo zbiera świetne opinie, więc zobacz, czego potrzebujesz by zagrać w nią na PC lub konsolach PlayStation i Xbox.

The First Descendant – gra za darmo do pobrania. Jakie wymagania?

2 lipca 2024 roku o godzinie 9:00 czasu polskiego otwarto serwery The First Descendant. Możemy więc rozpocząć zabawę, choć wielu graczy nie jest zorientowanych, czy potrzebny jest do tego jakiś abonament, np. PS Plus w przypadku konsol PS5 oraz PlayStation 4. Odpowiedź jest jasna – to gra za darmo, która nie wymaga od nas posiadania jakiejkolwiek subskrypcji.

Zatem w przypadku konsol, musimy dysponować jedynie, poza dostępem do internetu, odpowiednią ilością wolnego miejsca na dysku SSD/HDD. Tak wyglądają wielkości plików na poszczególnych sprzętach.

Wielkości plików dla konsol:

PS5: 36,35 GB

PS4: 28,17 GB

Xbox Series: 41,98 GB

Xbox One: ?

Wymagania sprzętowe na PC

Jeśli chcemy uruchomić strzelankę na komputerze PC, musimy posiadać odpowiedni procesor, kartę graficzną itd. Na Steam przedstawiono minimalne i zalecane wymagania sprzętowe, które prezentują się nastepująco:

Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10 x64 20H2

Windows 10 x64 20H2 Procesor: Intel i5-3570 / AMD FX-8350

Intel i5-3570 / AMD FX-8350 Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: GeForce GTX 1050Ti lub AMD Radeon RX 570 (4GB pamięci VRAM)

GeForce GTX 1050Ti lub AMD Radeon RX 570 (4GB pamięci VRAM) DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania zalecane

System operacyjny: Windows 10 x64 20H2

Windows 10 x64 20H2 Procesor: Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X

Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600XT

GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600XT DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Z informacji od graczy wynika, że wielkość pliku na Steam wynosi 35,93 GB.

Gdzie pobrać The First Descendant za darmo?

W zależności od posiadanego sprzętu, należy udać się na Steam, do PlayStation Store lub sklepu Xbox. Poniżej znajdziecie linki, gdzie czeka plik do pobrania:

Czy warto zagrać w nową darmową strzelankę?

Zdecydowanie tak, o czym świadczą recenzje, jakie gra zbiera od osób, które już dołączyły do zabawy. Na Steam średnia ocen co prawda nieco spadła, ale wciąż jest bardzo wysoka. Jeszcze wczoraj tytuł posiadał 83% polecań, natomiast po otwarciu serwerów liczba pozytywnych ocen wynosi 78%. Podobny lekki spadek względem wczorajszego dnia widzimy w PS Store. Tutaj grę oceniło już ponad 5.1 tys. graczy, a średnia z ich głosów to 4,68/5 (wczoraj było to 4,88/5).

Jednak jakby nie patrzyć, to nadal bardzo wysoko oceniana pozycja. I co ważniejsze, to gra za darmo, za którą dosłownie nic nie płacimy i nie potrzebujemy do niej dodatkowych abonamentów.

Źródła: Steam, PS Store, Xbox Store, Reddit