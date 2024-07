Nowa gra za darmo to piękna strzelanka AAA. Pobierz na Steam, PS5, Xbox Series i starsze konsole

Oczekując jutrzejszej premiery nowej trzecioosobowej strzelanki The First Descendant, możemy już pobierać grę na Steam, w PS Store i sklepie Xbox. Ta nowa gra za darmo jest dostępna również na starszych konsolach PS4 i Xbox One.

Powracamy do Was z tematem darmowego grania i to dzisiaj już trzeci wpis na ten temat. Wcześniejsze tytuły, które możemy odebrać, znajdziecie w naszej sekcji “gry za darmo“. Warto tam zajrzeć choćby ze względu opisanej dzisiaj dynamicznej gry na Steam inspirowanej Bloodborne. Podczas gdy zazwyczaj opisujemy małe nowości za free, teraz przyszła pora na coś ogromnego kalibru. Na PC oraz konsolach już jutro pojawi się The First Descendant.

Gra za darmo – pobierz The First Descendant

Choć premiera The First Descendant jest przewidziana na 2 lipca 2024, to już dzisiaj możemy dodawać grę do biblioteki. Warto to zrobić, by wraz z otwarciem serwerów dołączyć do zabawy. Ta rozpocznie się w naszym regionie jutro, dokładnie o 9:00. Już teraz widać, że warto zainteresować się nową grą od studia Nexon. Tytuł był dostępny w ramach bety i zbierał bardzo dobre opinie. Spoglądając do PS Store, widzimy średnią ocen na poziomie 4,88/5. Z kolei na Steam tytuł posiada bardzo pozytywne opinie (83% poleceń).

The First Descendant to kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka RPG stworzona na silniku Unreal Engine 5. Oprócz walki, położono tutaj nacisk również na fabułę i stworzenie wyrazistych postaci.

Gracze wcielają się w Potomków zmagających się z Vulgusami – najeźdźcami z kosmosu, którzy ponad 100 lat temu przybyli do tego świata z innego wymiaru i sprowadzili siejące zniszczenie kolosy. Teraz Potomkowie muszą ochronić Albion i kontynent Ingris, by ocalić ludzkość. Podczas rozgrywki gracze poznają niesamowitą historię sił walczących o Żelazne Serce i rozwiną swoje postaci w trakcie rozmaitych misji i rajdów. PS Store

Gra zaprowadzi nas w wiele różnorodnych miejsc, od futurystycznych miast, przez gęste lasy, po strzeliste ośnieżone szczyty gór. Możemy stanąć do walki samemu, ale najlepiej zagrać w kooperacji do 4 osób jednocześnie.

