Znamy tytuł kolejnej odsłony serii The Dark Pictures

Supermassive Games zarejestrowało znak handlowy, który sugeruje, że następna część The Dark Pictures będzie nosić nazwę The Devil in Me.

Wygląda na to, że poznaliśmy podtytuł kolejnej odsłony Mrocznych Obrazków. Logo, które możemy zobaczyć w serwisie Justia Trademarks zdradza, że nowy horror od Supermassive Games będzie nosić nazwę The Devil in Me. Czyli gracze ponownie zmierzą się z jakąś demoniczną siłą, która tym razem będzie bliżej, niż im się wydaje.

Na razie twórcy zapewne nie zapowiedzą czwórki, bo muszą zająć się promowaniem nadchodzącego House of Ashes. Trzecia część The Dark Pictures trafi do graczy 22 października. Akcja tytułu będzie rozgrywać się w Iraku w roku 2003. Agentka CIA wraz ze swoim zespołem wpadnie do podziemnej świątyni, gdzie niechcący obudzi uśpione zło.

The Dark Pictures Anthology to seria interaktywnych opowiadań, które kładą nacisk na mroczną fabułę i decyzje podejmowane przez gracza. Cykl będzie składać się z ośmiu odrębnych, niepowiązanych ze sobą części; do tej pory wydano dwie: Man of Medan i Little Hope. Jeśli chodzi o tę drugą, to jest to warta polecenia krótka historia o czarownicach. Recenzję publikowaliśmy tutaj.