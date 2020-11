The Dark Pictures: House of Ashes – pierwsze szczegóły. Fabuła, czas akcji, bohaterowie

Twórcy Mrocznych Obrazków ujawniają pierwsze fakty na temat kolejnej opowieści z cyklu. Akcja House of Ashes będzie rozgrywać się w Iraku w 2003.

Nie tak dawno temu pisaliśmy o trailerze, który Supermassive Games zamieściło na końcu wydanego pod koniec października Little Hope. Filmik pokazuje żołnierzy lądujących na pustyni. Chcąc położyć kres domysłom na temat tego, czym będzie straszyła fanów nowa historia, twórcy The Dark Pictures wraz z wydawcą Bandai Namco opublikowali oświadczenie, w którym ujawnili pierwsze detale dotyczące fabuły.

Akcja House of Ashes będzie rozgrywać się w Iraku w roku 2003. Agentka CIA Rachel King pod koniec wojny dołącza do elitarnej jednostki wojskowej, by uczestniczyć w operacji, której celem jest przejęcie składu broni chemicznej w górach Zagros. Na miejscu żołnierze zdają sobie sprawę, że wpadli w zasadzkę wrogiego patrolu dowodzonego przez sierżanta Salima Othmana.

W czasie walki z przeciwnikiem ma miejsce trzęsienie ziemi, skutkiem którego zostają otwarte przejścia do ruin starożytnej świątyni Sumerów. Tym sposobem w podziemiach pustyni obudzą się siły zła.

Rozgrywka, tak samo jak w poprzednich częściach, będzie opierała się na eksploracji i decyzjach, które umożliwią grupie przetrwanie.

House of Ashes trafi do sklepów w 2021. Poniżej dla przypomnienia publikujemy wspomniany wyżej pierwszy trailer z gry, natomiast tutaj przeczytacie naszą recenzję Little Hope.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.