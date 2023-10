Switch 2 ze wsteczną kompatybilnością? Chyba zachowamy stare konta

Nowa konsola Nintendo to wymóg tworzenia nowego konta gracza. Tak było do tej pory i najpewniej Nintendo chce wreszcie zerwać z niekorzystnym schematem. Zgodnie z wypowiedzią prezesa firmy, przejście na nową generację ma być znacznie łatwiejsze. Być może przeniesiemy swoje dotychczasowe konto, a wraz z nim bogatą bibliotekę zgromadzonych gier. Czy to oznacza, że Switch 2 otrzyma wsteczną kompatybilność?

Switch 2 zmieni wiele w sprawie nowych kont

Każdorazowe zakładanie nowego konta na potrzeby konsol Nintendo to słaba sprawa. Doskonale wiemy, jak potrzebnym pomysłem było wprowadzenie zunifikowanych profili np. na konsolach Sony czy Microsoftu. Po zalogowaniu się na nowym urządzeniu od razu mamy dostęp do swoich danych, a nawet gier, jeżeli sprzęt obsługuje wsteczną kompatybilność. Jak będzie w przypadku nowej konsoli od Nintendo? Okazuje się, że roboczo określana nazwą Switch 2 konsola będzie wprowadzała sporo zmian w tym aspekcie.

Jak przyznał szef Nintendo of America, Doug Bowser, przenoszenie profili będzie kluczowe w bezproblemowym wejściu w nową generację sprzętu. Migracja kont ma stanowić ważny aspekt zachęcania graczy do skorzystania z nowego urządzenia. Ani razu w wypowiedzi nie potwierdzono, czy razem z kontem przejdą też gry i czy sprzęt będzie obsługiwał wsteczną kompatybilność. Warto jednak zauważyć, że to pewnie najbardziej istotne czynniki takiego „przenoszenia”, dlatego wiele na to wskazuje.

Gracze przenoszący się ze Switcha na nową konsolę mają ze sobą bagaże pełne genialnych gier. Nintendo na obecnej konsoli wielokrotnie osiągnęło szczyty, m.in. wydając genialne odsłony The Legend of Zelda, kilka produkcji z Mario i nie tylko. To spora biblioteka, która zasługuje na dalsze bujne życie w kolekcjach graczy. Poza tym nowa konsola na start cieszyłaby się pokaźnym zestawem gier — mimo tego, że byłyby one z poprzedniej generacji.

Naszym celem jest zminimalizowanie spadku, jaki zwykle obserwuje się w ostatnim roku jednego cyklu i na początku kolejnego. Nie mogę wypowiadać się na temat możliwych funkcji nowej platformy, ale konto Nintendo stanowi solidną podstawę do utrzymywania tej komunikacji podczas przejścia na nową platformę. Doug Bowser

Na ten moment wiemy niewiele, ale sporo się domyślamy. Kiedy premiera nowej konsoli Nintendo? Sporo wskazuje na koniec przyszłego roku, może jeszcze okres jesienny. Na pewno w 2024 roku poznamy więcej konkretów i szczegółów.