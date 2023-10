Wszyscy spodziewają się premiery nowej konsoli Nintendo w 2024 roku. Jest to bardziej niż pewne, choć leciwy już Switch wcale nie wybiera się na emeryturę. Okazuje się, że nowe tytuły będą w dalszym ciągu wydawane na tę konsolę. Popularny sprzęt od japońskiego producenta nadal będzie odpowiednio zaopatrywany w gry. Jak przekazał Shuntaro Furukawa (prezes Nintendo), w planach są nowe premiery nawet w 2025 roku.

Oznacza to, że mimo domniemanej przyszłorocznej premiery, Nintendo Switch (te pierwsze) dalej będzie wspieranym sprzętem do gier. Nie musicie się zatem obawiać konieczności wymiany sprzętu na nowy. Nintendo, podobnie jak Sony czy Xbox, zagwarantuje graczom dość łagodne przejście pomiędzy generacjami — wszystko przed ciekawe i nowe gry na stary sprzęt.

No i fajnie — za rok nowa konsola japońskiego giganta, a poza tym wysyp świetnych gier. Jeżeli spojrzeć w katalog wydawniczy Nintendo, to jest tam doprawdy sporo ciekawych tytułów. Mowa m.in. o Super Mario Bros. Wonder, Detective Pikachu Returns, remake RPG Super Mario oraz DLC Pokémon Scarlet i Pokémon Violet i WarioWare: Move It! Nowe gry to też świetny powód, aby przetestować Switcha, o ile jeszcze tego nie zrobiliście.

Jak widać, fani wielkiego N mają na co czekać. Ciekawe, czy następca Switcha zrewolucjonizuje w jakiś sposób świat gamingu, czy będzie ostrożnie kontynuować dobrze utarty i polubiony przez graczy schemat hybrydowej konsoli. Na pewno będzie znacznie potężniejszym sprzętem. Oby tylko nie zatracono specyficznego charakteru tego urządzenia.