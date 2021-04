Kontrowersyjna i przesycona seksem gra Succubus otrzymała nowe demo

Wszyscy dorośli gracze mogą przetestować demo Succubus. Planujecie wstąpić do piekła i wcielić się seksowną diablicę?

Sukkuby to nic innego jak czarcie pomioty, które przybierają postać ponętnych kobiet. Wszystko po to, by pod iluzoryczną powłoką zachęcić mężczyzn do spółkowania. W taką oto demoniczną istotę wcielmy się w tytule Succubus, autorstwa polskiego producenta – Madmind Studio. Twórcy na karcie produktu Steam (z której pobierzesz demo) piszą;

Wciel się w rolę demonicznej kapłanki pożądania i użyj jej unikalnych umiejętności by zemścić się na swoich wrogach. Nie pozostaw przy życiu nikogo, kto nie zegnie przed tobą swoich kolan. Odzyskaj swoje królestwo i spraw by piekło zadrżało pod twoimi kopytami!

Co do zaoferowanie ma demo Succubus?

W pewnym momencie opowieści protagonistka (a może raczej antagonistka), napotyka na swojej drodze potężnego demona Baphometa. W wyniku spotkania Sukkub w którego się wcielamy pozostaje okaleczony i upokorzony. Naszym celem staje się więc zemsta, by móc przywrócić sobie pozycję królowej piekła, sprawowanej u boku bohatera poprzedniej odsłony Nimroda.

Twórcy starają się przyciągnąć graczy do zakupu, akcentując wiele zalet produktu. Mowa o takich cechach jak prowadzenie brutalnych pojedynków, z wykorzystaniem ponad 40 typów broni oraz 20 mocy specjalnych. Padają też zapewnienia, iż wrogowie z którymi się zmierzymy, będą się między sobą drastycznie różnić. System broni i zbroi ma zaś wpływać na statystyki postaci. Istotną funkcją będzie również rozwijanie umiejętności diablicy. Przemierzając ziejące ogniem scenerie, musimy przygotować się dodatkowo na pełne pułapek i wrogów lokacje. Szczególnie mając się na baczności w trakcie pojedynków z bossami.

Gra hula na silniku Unreal Engine, będąc tytułem nastawionym wyłącznie na rozgrywkę dla pojedynczego gracza. Tytuł przetestujemy tylko na komputerach klasy PC, chociaż nie można w przyszłości wykluczyć konwersji na konsole.

Pierwszoosobowa gra akcji Succubus, to spin-off produkcji Agony i Agony Unrated (poszerzonej wersji oryginału). Tytuły swego czasu wzbudziły niesmak u wielu graczy. Nawet mimo tego, że edycja Agony, która pierwotnie trafiła na rynek była ocenzurowana. Pozostawienie w oryginalnie kontrowersyjnych treści, zdaniem deweloperów spowodowałoby zbanowanie gry, a Madmind Studio zostałoby pozwane (więcej informacji w tym miejscu). Polacy jednak zmienili z czasem zdanie i znieśli cenzurę. W sieci bez problemu znajdziecie fragmenty rozgrywki, prezentujące tak makabryczne sceny jak: zabijanie dzieci czy sprawdzanie zdrowia płodu. Z kolei takie motywy jak gwałcenie sukubów, ocierają się o twardą pornografię. Pytanie czy Succubus zdobędzie taką popularność jak poprzedniczki, gra trafi do sprzedaży 21 lipca bieżącego roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.