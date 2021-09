Kultowe gry Star Wars zostaną wydane w Polsce w fizycznych wydaniach. Mamy okładki i daty premiery

Planujecie może powrócić w najbliższym czasie do kultowych gier Star Wars? Tak się składa, że będziecie je mogli nawet postawić na półce. Polski wydawca dwóch gwiezdnowojennych składanek podzielił się dobrymi wieściami.

Dziś na Twitterze Koch Media Poland poinformowało, że Star Wars Jedi Knight Collection oraz Star Wars Racer and Commando Combo zawitają już za niedługo w fizycznych wydaniach w polskich sklepach. Wersje na PS4 zadebiutują 26 października, a na Nintendo Switcha 16 listopada. To gratka fanów retro tytułów z uniwersum George’a Lucasa.

Klasyki ze świata Gwiezdnych wojen powracają! Star Wars Jedi Knight Collection oraz Star Wars Racer and Commando Combo otrzymają jeszcze w tym roku wydania pudełkowe na PlayStation 4 (26.10) i Nintendo Switch (16.11). Niech moc będzie z wami nie tylko w ten #piąteczek! pic.twitter.com/Ppe7SWls5u — Koch Media Poland (@KochMediaPL) September 3, 2021

Poniżej znajdziecie zdjęcia okładek wydań na czwarte PlayStation i Pstryczka. Jak to na składanki przystało, te raczej nie należą do najpiękniejszych wydań. Mimo to, może komuś takie wpadną w oko, bo każdy przecież ma prawo do różnych gustów, prawda?

Źródło: Ultima.pl

Być może nie jesteście zaznajomieni z tymi tytułami. Nie zdziwię się, jeśli dokładnie tak jest, ponieważ do najnowszych one na pewno nie należą. Rzućcie okiem na ich trailery, a może któraś z nich przypadnie Wam do gustu.

Obecnie fani omawianej w tekście marki czekają na jeszcze jedną grę. Niestety LEGO Skywalker Saga ponownie zostało niedawno opóźnione. Na szczęście do sieci trafił ostatnio trailer, który pokazuje, że warto będzie poczekać te kilka miesięcy dłużej. Wszystko na ten temat znajdziecie w tym artykule.