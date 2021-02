Sony zamyka swoje najstarsze studio. To koniec pewnej epoki dla PlayStation

Sony zamyka swoje najstarsze studio, które pracowało nad wieloma głośnymi hitami. Japoński oddział firmy przestanie istnieć w dotychczasowej formie.

Nowa generacja zaczęła się bardzo obiecująco dla PlayStation. PS5 to świetny sprzęt, który przy okazji ciężko dostać. Po konsolę Japończyków sięgnęło wielu graczy, którzy nie mieli wcześniej styczności z gamingowym sprzętem producenta.

PlayStation podbija zachód i nawet Microsoft zaczął przegrywać w USA. Niestety, fani z Azji nieco stracili zaufanie do swojego rodzimego sprzętu. Potwierdzają to wyniki sprzedaży, a producent najwyraźniej nieco zmienia swoją taktykę w kraju kwitnącej wiśni.

Pora pożegnać Sony Japan Studio

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami niepokojących wieści z Japan Studio. Zespół opuściło kilka legend branży, między innymi Keiichiro Toyama i Teruyuki Toriyama. Dodatkowo w sieci krążyły plotki o problemach wewnątrz zarządu.

Nie przynosimy dobrych wieści. Sony potwierdza, że Japan Studio zniknie w formie, w jakiej je znaliśmy. Wydawca nie wspomina bezpośrednio o zamknięciu, ale w praktyce studio przestaje istnieć. Niektórzy deweloperzy przeniosą się do Team ASOBI, które stworzyło zaskakujące Astro’s PLAYROOM. Warto wspomnieć, że spora część zespołu po prostu nie otrzymała propozycji przedłużenia umowy. Wielu utalentowanych twórców straciło tym samym pracę.

W celu dalszego wzmocnienia działań biznesowych, SIE potwierdza, że 1 kwietnia PlayStation Studios JAPAN Studio zostanie przeorganizowane w nową organizację. JAPAN Studio zostanie przeniesione do Team ASOBI, zespołu twórców Astro’s PLAYROOM, co pozwoli zespołowi skupić się na jednej wizji i wykorzystać sukces Astro’s PLAYROOM. Ponadto, funkcje produkcji zewnętrznej, lokalizacji oprogramowania i zarządzania własnością tytułów JAPAN Studio zostaną skoncentrowane w ramach globalnych funkcji PlayStation Studios. – czytamy w ogłoszeniu Sony dla IGN

Japan Studio głównie pełniło rolę zespołu wspierającego dla innych deweloperów. Współtworzyli oni takie hity jak Bloodborne, The Last Guardian, Demon’s Souls i Patapon. Dodatkowo samodzielnie stworzyli serię Knack i Ape Escape. To najstarszy zespół SIE. Założono go w 1993 roku.

Sony szykuje się do sporych zmian

Zamknięcie Japan Studio to najpewniej pierwszy krok w kierunku zmian w całym SIE. Nie ma co ukrywać, że odejście w niepamięć legendarnego studia to dość odważny krok, który może zwiastować nadchodzące nowości.

Dodatkowo w sieci od jakiegoś czasu krążą plotki mówiące, że Sony chce przejąć jakąś firmę. Niedawno wydawca podpisał umowę z firmą-matką From Software, ale nie doszło do zakupu jakiegokolwiek studia.

Plotkuje się o Bluepoint, Kojima Productions czy nawet Square Enix. Japończycy dawno nie wykupili żadnych deweloperów gier i wątpię, aby planowali zostać w tyle za Microsotem. To mało prawdopodobny scenariusz.

Oczywiście w tym momencie SIE ma pod swoimi skrzydłami sporą gromadkę studiów. Niemniej firma zaplanowała spore inwestycje i jestem właściwie pewny, że za jakiś czas doczekamy się ogłoszenia jakiegoś zakupu. Na ten moment możemy tylko spekulować.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.