From Software znów zbliży się do PlayStation. Sen o Bloodborne 2 jest bliski spełnienia

Wygląda na to, że From Software znowu może być blisko z PlayStation. Spółka-matka twórców Dark Souls nawiązała współpracę z Sony.

Istnieje jedna gra, która spędza sen z powiek posiadaczom PlayStation. Bloodborne 2 na ten moment jest jedynie odległym marzeniem, które być może zostanie zrealizowane po premierze Elden Ring. From Software póki co kończy swoją przygodę z Dark Souls i stawia na nowe marki. Mimo to wygląda na to, że kontynuacja mrocznego soulslike’a z PlayStation 4 może być bardziej realna, niż nam się do tej pory wydawało.

Spółka-matka studia – Kadokawa – ogłosiła, że nawiązuje współpracę z firmami CyberAgent i Sony. Korporacje będą wspólnie rozwijać marki z sektorów animacji i gier wideo na całym świecie. Dla kontekstu warto wspomnieć, że Sony niedawno zainwestowało ponad miliard dolarów w CrunchyRoll, czyli portal streamingowy oferujący głównie anime. Współpraca z innymi gigantami branży to oczywiste następstwo zakupu, a twórcy Dark Souls mogą przy okazji bardzo przysłużyć się next-genowi Japończyków.

From Software ma bogatą historię współpracy z Sony. Demon’s Souls, jego remake oraz Bloodborne to jedne z mocniejszych tytułów ekskluzywnych na trzy generacje PlayStation, więc Sony najpewniej chciałoby zachęcić studio do wypuszczenia swojego tytułu ekskluzywnie na PS5.

O ile Elden Ring z pewnością nie ukaże się tylko i wyłącznie na PlayStation 5, tak kolejnym projektem studia mogłaby być właśnie kontynuacja Bloodborne. Póki co to tylko gdybania, ale w tym momencie stały się one całkiem realne.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.