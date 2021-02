PS5 może zaskoczyć ilością ekskluzywnej treści. Sony szykuje masę nowości na wyłączność

Sony zainwestowało ogromną kwotę na treści ekskluzywne dla PS5. Japończycy chcą, aby ich fani otrzymali sporo zawartości na wyłączność.

Ta generacja mogłaby zacząć się lepiej dla PlayStation. Sony walczy aktualnie z kiepską dostępnością swoich sprzętów, a sprawy nie polepsza brak nowych gier ekskluzywnych. Najbliższe premiery na PlayStation 5 to skromne Returnal i zaplanowane na lato Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sony jednak zamierza wkrótce odrobić braki w treściach na wyłączność swoich graczy. Firma inwestuje potężne pieniądze w ekskluzywną zawartość.

Sony ma długoterminowy plan dostarczania treści na PS5

Na forum ResetEra jeden z użytkowników dotarł do ciekawych wiadomości. Sony zainwestowało w poprzednim kwartale ponad 300 milionów dolarów na umowy na dystrybucję, produkcję i publikowanie gier wideo.

Rzeczone umowy dotyczą projektów, które mają ujrzeć światło dzienne w ciągu siedmiu najbliższych lat. Oczywiście niektóre z nich zadebiutują dużo szybciej, a znaczna większość nie została jeszcze zapowiedziana.

Warto zaznaczyć, że Sony nie zajmuje się publikowaniem i dystrybucją gier third-party. Oznacza to, że najpewniej pieniądze te zostaną wydane na studia second-party, czyli firmy jak Ready at Dawn, Bluepoint Games, czy Kojima Productions. To dobra wiadomość dla miłośników PlayStation.

Przy okazji jest to też ciekawa sugestia dotycząca taktyki, którą obiera Sony. Najwyraźniej firma chce skupić się na własnych produkcjach, a nie na wykupywaniu czasowej ekskluzywności dla swojej konsoli. Oczywiście „uwielbiane” przez graczy, czasowe exclusive’y nie znikną całkowicie z przyszłego repertuaru PlayStation.

Spore zapowiedzi na PS5 w drodze?

Umowy będą realizowane na przestrzeni kilku lat i wymienione 300 milionów dolarów to oczywiście tylko część inwestycji Sony w produkcje second-party.

W lecie nadejdzie czas sporych konferencji. E3 powraca, jednak Sony klasycznie uraczy nas najpewniej własną prezentacją. Podejrzewam, że to właśnie lato zagwarantuje nam kilka mocnych zapowiedzi na PlayStation 5.

Mam kilka podejrzeń odnośnie tego, co możemy zobaczyć w połowie tego roku. Przede wszystkim spodziewam się, że Hideo Kojima przerwie milczenie i ogłosi swój nowy projekt. Do tego z pewnością ujrzymy nowe God of War w pełnej krasie i zapewne podobnie będzie z Horizon Forbidden West.

Jestem praktycznie pewny, że Sony ma jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu. Konkurencja z Microsoftem robi się zacięta jak nigdy wcześniej i Japończycy muszą wyciągnąć swoje najlepsze asy z rękawa, aby zachwycić graczy. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy pod względem zapowiedzi rok.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.