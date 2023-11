Silent Hill: The Short Message znów wycieka. Gra może mocno wstrząsnąć

Australijska rada klasyfikacji wiekowej gier oceniła Silent Hill: The Short Message jako produkcję od 15 roku życia. Poznaliśmy jednak o wiele więcej informacji.

O The Short Message wiemy już od jakiegoś czasu. Gra przewijała się w różnych przeciekach. Te wskazywały, że być może mamy do czynienia z projektem stanowiącym swego rodzaju demo w stylu P.T. Teraz dowiedzieliśmy się o niej znacznie więcej i faktycznie wygląda na to, że mówimy o wersji testowej, a nie pełnoprawnej grze wideo.

Australijska rada nadająca rating wiekowy grom oceniła Silent Hill: The Short Message na produkcję od 15 roku życia. Jednocześnie zaznacza, że znajdą się w niej „silne motywy samobójstwa, przemoc rodem z horroru i wulgarny język” (za PlayStation Lifestyle). Co ciekawe, mamy również praktycznie pełen opis fabuły i tego, co się zdarzy. Jeżeli nie chcecie psuć sobie potencjalnej zabawy, nie polecam czytać dalej. Ponadto – opis zawiera drastyczne sceny mogące zaniepokoić niektórych.

Silent Hill: The Short Message – szczegóły fabularne w spoilerach

Gra ma być eksploracyjnym horrorem psychologicznym w widoku z pierwszej osoby osadzonym w budynku mieszkalnym znanym jako The Villa we współczesnych Niemczech. Historia podąża za kobietą o imieniu Anita, która szuka wskazówek, mogących jej powiedzieć, co stało się z zaginionym przyjacielem. Rozgrywka skupia się na eksploracji obiektu i próbie znajdywania poszlak mogących wskazać nam dalszą drogę. Na początku Anita znajduje wannę wypełnioną krwawą wodą, obok zakrwawionych kafelków i żyletki na zakrwawionej umywalce. Wtedy pojawia się retrospekcja.

W jej trakcie w widoku FPP widać postać krzyczącą do gracza: „To wszystko twoja wina! Złe rzeczy dzieją się przez ciebie!”, a potem pojawia się ręka trzymająca żyletkę. Widać lewą rękę bohaterki, która jest cała w bliznach. Następnie przytknięcie żyletki do ręki i… cięcie. W dalszej części rozgrywki pojawia się scena z mieszanego widoku TPP i FPP, która sugeruje, że Maya skoczyła z wysokiego budynku.

Postać gracza spekuluje, że nigdy nie dorówna Mayi. W tle słychać echa obelżywych tyrad jej matki, gdy Anita przygotowuje się do skoku i mówi: „Może będę taka jak ona… Zaczynamy…”. Twórcy są świadomi, jak istotna jest kwestia poruszana w ich projekcie. Ponoć po każdej „brutalnej” scenie pojawiają się czarne ekrany z białym tekstem zachęcającym graczy do szukania leczenia i pomocy, jeśli są zagrożeni samookaleczeniem i samobójstwem, oraz do oferowania wsparcia, jeśli widzą, że ludzie wokół nich zmagają się z tym problemem.

Gra nie ma dostała ratingu 18+. W ocenie rady Silent Hill: The Short Message porusza ważne problemy związane ze zdrowiem psychicznym i samobójstwem, a także przestrzega graczy przed zagrożeniem z tej strony. Dlatego też stanowi pewnego rodzaju funkcję informacyjną i zarysowuje szerszy kontekst, więc jest od 15 lat. Na zapowiedź tytułu trzeba jeszcze czekać, bo Konami milczy w tej sprawie.