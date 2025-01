Nowe Silent Hill i Vampire: The Masquerade coraz bliżej? Pojawiła się ważna aktualizacja

Po niezwykle udanym wskrzeszeniu cyklu w postaci Silent Hill 2 Remake, Konami może mieć przed sobą złote lata. Wszak podobno powstaje nie tylko remake “trójki” (także u krakowskiego Bloober Team), ale już jakiś czas temu zapowiedziano kolejną pełnoprawną część marki. Będzie nią tajemnicze Silent Hill f, o którym nie wiemy praktycznie nic.

Silent Hill f i Bloodlines 2 ocenione

Nie przeszkadza to jednak w tym, aby wyczekiwać jakichkolwiek nowych informacji. W końcu za stworzenie produkcji odpowiada studio NeoBards Entertainment. Wiem, że to samo w sobie nic nie mówi, ale trzeba pamiętać, że na jego pokładzie jest Ryukishi07, twórca świetnie przyjętych visual novel i uwielbianej serii When They Cry. I to on zajmuje się scenariuszem do kolejnej odsłony cyklu horrorów.

Po przeciwległej stronie barykady mamy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł, na który chyba mało kto czeka, choć i tak fani marki mają nadzieję, że się uda. Mimo wszystko jest to wielka niewiadoma. Gra powstaje od wielu lat, jej produkcję restartowano, a niedawno powierzono nowemu zespołowi. Poza tym na pokazowych materiałach nie czuć w tym po prostu magii tego świata. No ale nic, oby wyszło.

Piszę o tym wszystkim, bo obydwie te gry dostały już stosowne kategorie wiekowe w Korei Południowej (za Gematsu). Taki krok stanowi zazwyczaj jeden z pierwszych sygnałów, że niebawem powinniśmy otrzymać więcej informacji o tych grach. Nowe Bloodlines i tak miało zadebiutować w 2024 roku, ale niedawno grę przesunięto. Za to Silent Hill f jest nowością, bo o grze, prócz krótkiego teasera, nie dostaliśmy jeszcze nic.

Silent Hill f and Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 have been rated in South Korea: www.grac.or.kr/Board/Explan…Gematsu pages:www.gematsu.com/games/silent…www.gematsu.com/games/vampir… — Gematsu (@gematsu.com) 2025-01-22T05:51:25.255Z

Źródło: Gematsu