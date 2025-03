Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 znowu przesunięte. Znamy miesiąc premiery gry oczekiwanej od 6 lat

Od pierwszej zapowiedzi Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 mija sześć lat. Aktualni twórcy z The Chinese Room znów przesunęli datę premiery.

Nie jest to co prawda jakoś szczególnie mocne przesunięcie, bo do tej pory konkretów i tak nie dostaliśmy. Dowiedzieliśmy się tylko, że jeśli zgodnie z poprzednimi zapewnieniami liczyliście na debiut w pierwszej połowie 2025 roku, to nie czekajcie. Gra ma ukazać się po tylu latach oczekiwań, ale nieco później. Znowu.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 z nową datą premiery

Paradox Interactive i The Chinese Room potwierdziło miesiąc premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Nowe wampirze RPG w uwielbianym przez graczy uniwersum ma zadebiutować na rynku w październiku 2025 roku. Wcześniej twórcy obiecali, że grę dostaniemy w pierwszej połowie bieżącego roku, ale tak się nie stanie. Jaki jest powód przesunięcia?

Dość sensowny, choć może zaskakujący. Projekt rzekomo został ukończony, czyli grać można od początku do końca i tytuł posiada zaplanowaną zawartość. Kolejne przesunięcie debiutu wynika mimo wszystko z chęci zaserwowania graczom odpowiednio dopracowanego projektu. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 znajduje się w końcowej fazie produkcji. Deweloperzy chcą dopracować warstwę techniczną i wyeliminować błędy.

Jeśli kiedykolwiek graliście w poprzednie części serii, to raczej przyjmiecie te zapewnienia ze spokojem. Wszak poprzednie Bloodlines po dziś dzień znane jest jako jedna z najbardziej zabugowanych gier w historii. Ba, nawet po latach od premiery nieszczególnie tytuł poprawiono, a za dopracowanie gry odpowiada w dużej mierze fani. Jeśli uda się przerwać passę serii, być może Bloodlines 2 okaże się najbardziej dopracowaną grą z tego cyklu w historii. Oby tak właśnie było. Zresztą, nie dziwi fakt, że potencjalna „trójka” musiałaby powstać w zupełnie innej firmie.

