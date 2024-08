Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 opóźnione! Ważna premiera jednak nie w tym roku

Ręka w górę te osoby, które czekają na premierę Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Okej, widzę was – i nie mam zbyt dobrych informacji. Nadchodząca produkcja od Hardsuit Labs i The Chinese Room zaliczy opóźnienie. Początkowa data wydania zaplanowana na ten rok odchodzi w niepamięć, a twórcy zapraszają nas do wyczekiwania gry… w przyszłym roku. To kolejne opóźnienie gry, która miała wyjść jeszcze kilka lat temu.