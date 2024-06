Gracze hejtują nowy wygląd postaci w Silent Hill 2 Remake

Gdybym miał dostać złotówkę za każdy negatywny komentarz na temat remake’u kultowego horroru, który ostatnio przeczytałem w sieci, może nie byłbym bogaty, ale zawsze zarobiłbym na kawę. Albo dwie.

Silent Hill 2 Remake pod ostrzałem (znowu)

Niedawno na specjalnej transmisji Konami oraz wydarzeniu State of Play pokazano bodaj najbardziej oczekiwane materiały z nowego wskrzeszenia legendy psychologicznego horroru. Silent Hill to marka niezwykle mi bliska, dlatego też z niepokojem czekam od lat na to, co takiego wyjdzie nowej wersji “dwójki”. Jak na razie jestem dobrej myśli, bo choć niektóre rzeczy faktycznie nie powalają (animacje czy walka), wydaje się, iż najważniejsze elementy (fabuła, klimat, design miasta) stoją na odpowiednio wysokim poziomie.

Wiele osób jednak hejtuje grę po ostatniej prezentacji i to głównie przez… wygląd postaci. Szczególnie dostało się Angeli, czyli postaci z niezwykle tragiczną przeszłością, która nie przypomina swojego oryginału. Gracze chyba zapomnieli, że wcale nie musi, a deweloperzy mogą zmienić wygląd na tyle, na ile im się podoba, o ile nadal odpowiednio reprezentuje jej postać.

W sieci pojawiło się nawet porównanie (od TwistedVoxel) nowych modeli postaci ze starymi. Różnice w ich wyglądzie widać na pierwszy rzut oka, ale to przecież remake!

Na Reddicie wręcz grzmi, choć od pokazu nieco się uspokoiło. Wielu “fanów” hejtowało wygląd Angeli, a także “wielką głowę” Marii (no dobra, faktycznie jest wielka). Później zaczęły pojawiać się memy i tak mamy małą wojnę domową na Reddicie o Silent Hill.

W każdym razie dzieło krakowskiego Bloober Team ukaże się na rynku już 8 października 2024 roku, na PC oraz PS5. Dla mnie bardziej kontrowersyjna jest sprawa polskiej ceny produkcji…

Źródło: TwistedVoxel