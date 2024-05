Silent Hill 2 Remake przeraża, ale ceną. Szczególnie dla Polaków jest koszmarnie drogo, oto edycje

Cały czas trwa akcja nakłonienia Valve do zmianach w ich przeliczniku walutowym. Od jakiegoś czasu głośno mówi się o skrajnie wysokich cenach w złotówkach na Steam. Wiele tytułów kupimy tam w naszej walucie najdrożej (lub prawie) w stosunku do wszystkich innych państw! I mimo tak głośnych akcji, Konami chyba nadal nie ogarnia…

Silent Hill 2 Remake przerazi Was ceną

W tym artykule poznacie wszystkie najnowsze informacje związane z oczekiwanym polskim hiciorem (ale czy na pewno?). Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że wielce wyczekiwana od lat gra zadebiutuje 8 października 2024 roku. Warto jednak odkładać pieniądze już teraz, bo chętni na zagranie w dniu premiery lub tuż przed nią, będą musieli sporo zapłacić.

Cała ta sytuacja jest o tyle dziwna, że przecież gra powstaje w Polsce, w krakowskim Bloober Team. Zgaduję jednak, że wszystkie kwestie wydawnicze, w tym cena, należą wyłącznie do decyzji Konami, choć deweloperzy mogliby im szepnąć słówko na temat tego, jak bardzo źle wyceniono produkcję. Co ciekawe, chodzi tu wyłącznie o wersję na Steam, bo z jakiegoś niezrozumiałego powodu edycja na PS5 jest znacznie tańsza!

Silent Hill 2 Remake na Steam kosztuje zatrważające 324,99 zł! Zgodnie z informacjami ze strony SteamDB, jest to druga najwyższa cena na świecie, zaraz po Szwajcarii. Nawet w Wielkiej Brytanii da się kupić grę (w przeliczeniu na złotówki) taniej o ponad 20 złotych… Chętni na edycję Deluxe zapłacą nawet 369,99 złotych. Tutaj, co ciekawe, drożej jest w Szwajcarii, ale też w… Meksyku. Na PS5 za edycję standardową zapłacimy 299 złotych, a Deluxe to wydatek 339 złotych. Czyżby Konami miało w nosie wszystko i po prostu skorzystało z wadliwego przelicznika Steam?

Decydując się na zakup produkcji, możemy wybrać między wspomnianymi dwiema edycjami. Edycja Standard zawiera po prostu grę, a Deluxe dodaje nam cyfrowy artbook, ścieżkę dźwiękową i maskę dla Piramidogłowego. Są też bonusy w pre-orderze: dla edycji Standard to maska psa dla Jamesa oraz specjalna maska tylko na PlayStation 5. W Deluxe dostaniemy te rzeczy wraz z 48-godzinnym dostępem z wyprzedzeniem.

Przypomnę, że Silent Hill 2 Remake zadebiutuje 8 października 2024 roku na PC oraz PS5.

Źródło: Konami