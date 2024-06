Silent Hill 2 Remake będzie większy od oryginału. Świat ma być “bogatszy”

W kolejnych słowach twórcy opisują swój projekt, który po części może zadecydować o dalszym rozwoju polskiego dewelopera. Zapowiada się jednak zaskakująco nieźle.

Seria Silent Hill miała początkowo być odpowiedzią na Resident Evil, a przynajmniej taką produkcję zamówiło Konami. Seria niegdyś nie sprzedawała się zbyt dobrze (problemy w zasadzie miała od zawsze), a Konami, mimo statusu legendy, chyba nadal jest złe za to, że nie mają horroru akcji, tylko psychologiczną przygodę grozy. Niemniej głównymi filarami rozgrywki w Silent Hill była przede wszystkim eksploracja, zagadki, a dopiero na końcu walka.

Bloober Team niedawno pokazało kolejne materiały z ciekawie zapowiadającego się remake’u. “Fani” klasycznie robią swoje, narzekając nawet na najmniejsze detale. Tymczasem deweloperzy w dalszym stopniu opisują, w jaki duży sposób zmienili oryginał. Widać, że dość istotnie, skoro gra posiada teraz kamerę w stylu Resident Evil 4, a nie izometryczny widok z góry. To z kolei zmusiło twórców do zwiększenia skali całości.

Tworząc grę ze statycznymi kamerami, jako projektant masz znacznie większą kontrolę nad tym, co widzą gracze, gdzie się udają i tak dalej. Zmiana na perspektywę trzecioosobową była wyzwaniem. To powiedziawszy, jest to dla nas szansa na rozszerzenie tego świata, pokazanie graczom nowych elementów, które wcześniej były niedostępne, i po prostu uczynienie tego świata bogatszym.

– mówiła Barbara Kciuk z Bloober Team w trakcie ostatniego Silent Hill Transmission