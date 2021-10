Plan serialu The Last of Us na nowych zdjęciach. Dobre wieści o kolejnym odcinku

The Last of Us jest chyba jedną z najbardziej wyczekiwanych serialowych produkcji. Twórcy ciągle posuwają prace na planie do przodu. Kolejny reżyser ogłosił zakończenie prac nad swoim odcinkiem.

HBO rzuciło bombę, gdy ogłosiło, że powstaje serial The Last of Us. Wielu fanów matki od Naughty Dog nie może doczekać się kolejnych wieści o stanie produkcji.

Serial The Last of Us z kolejnym odcinkiem

Peter Hoar to reżyser specjalizujący się w serialach. Do tej pory pracował na planach m.in. Daredevil, Altered Carbon, Upadłe Królestwo czy Umbrella Academy. Nic dziwnego, że dostał zadanie wyreżyserowania jednego z odcinków powstającego właśnie serialu TLoU dla HBO.

Ostatni dzień na planie #thelastofushbo. Fantastyczna obsada i ekipa, która dała mi wszystko – uwielbiam Calgary i mam nadzieję, że wrócę! Peter Hoar

Reżyser poinformował fanów, że zakończył prace na planie w Calgary. Przed serialem jednak długa droga – dni zdjęciowe jeszcze się nie zakończyły, bo ekipa przeniosła się teraz do Edmonton w Kanadzie. W internecie pojawiły się kolejne ujęcia z planu, tym razem przedstawiające zniszczone ulice i opuszczone budynki.

Niektórzy fani zwracają uwagę na ogólną „szarość” lokacji – w grze znaczna część postapokaliptycznych scenerii zdominowała była przez naturę, która powoli odzyskiwała to, co ludzkość jej zabrała. Jednak uspokajam, że tego typu dodatki i „upiększenia” zostaną najpewniej dodane w postprodukcji.

The Last of Us universe is coming to life on HBO and it looks so beautiful!



📸 Heckaldhttps://t.co/9ecdxFEfA0 pic.twitter.com/y7htFP586Q — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 6, 2021

More images from the set in downtown Edmonton!



A huge thank you to @TheNhehirYT for these pics! ❤ https://t.co/NwPEZt7rNw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 5, 2021

NEW video from the set of #TheLastofUs in Downtown Edmonton.



(🎥 muhdusa | Reddit) pic.twitter.com/39SSxDrEFY — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 5, 2021

Przypominamy, że w trakcie niedawnego TLoU Day HBO pochwaliło się pierwszym oficjalnym materiałem z produkcji. Widać na nim parę głównych bohaterów – Joela i Ellie, w których wcielili się Pedro Pascal i Bella Ramsey. Jeżeli jednak zastanawiacie się, co by było, gdyby TLoU kręcone było w Polsce – mamy coś specjalnie dla Was!